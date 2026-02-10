बेरहम बॉयफ्रेंड, 20 फीट नीचे दफन लाश... न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना हत्याकांड की खौफनाक Inside Story

छत्तीसगढ़ के कोरबा की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में है. आठ साल पुराने इस हत्याकांड की सुनवाई प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रही है. यहां एक महिला गवाह की गवाही ने लोगों का दिल दहला दिया है. अदालत में पेश हुई गवाह ने खुद को सलमा सुल्ताना हत्याकांड की चश्मदीद बताया है.

महिला गवाह के मुताबिक, उसने सलमा के प्रेमी मधुर साहू को उसकी गला दबाकर हत्या करते हुए देखा था. उसने कोर्ट को बताया कि हत्या के बाद का मंजर बेहद डरावना था. आरोपी प्रेमी एक हाथ में सलमा का शव पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में सिगरेट. वह सिगरेट के कश लगाते हुए गाना गुनगुना रहा था. उसके बोल थे, "तुझसे नाराज नहीं मैं जिंदगी, हैरान हूं मैं." इसे सलमा अक्सर गुनगुनाती थी.

सलमा सुल्ताना कोरबा की एक उभरती हुई न्यूज एंकर थी. वो अपने सपनों को लेकर बेहद संजीदा थीं और करियर में आगे बढ़ना चाहती थीं. सोशल मीडिया पर मौजूद उनके वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि वह जिंदगी को लेकर उम्मीदों से भरी हुई थीं. लेकिन उनकी यह उड़ान बेहद बेरहमी से रोक दी गई. अक्टूबर 2018 में सलमा अचानक लापता हो गई थीं. उस वक्त कई तरह के कयास लगाए गए.

लोगों का लगा कि वो किसी बड़े टीवी चैनल में काम की तलाश में दिल्ली या मुंबई गई होगी. फिल्मों और सीरियल में किस्मत आजमा रही होगी. लेकिन महीनों तक जब उन्होंने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया, तो चिंता गहराने लगी. जनवरी 2019 में सलमा सुल्ताना के पिता की मौत हो गई. इसके बाद कुसमुंडा थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. सलमा के लापता होने के पांच साल बाद खुलासा हुआ.

साल 2023 में पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि सलमा सुल्ताना गुमशुदा नहीं हैं, बल्कि उनकी हत्या की गई है. जांच में सामने आया कि सलमा की हत्या कर उसका शव कोरबा के बाहरी इलाके में एक नाले में दबा दिया गया था. जिस जगह शव को छिपाया गया था, वहां बाद में फोरलेन सड़क बन गई. पुलिस ने करीब दो महीने की मशक्कत के बाद जमीन से 20 फीट नीचे दबे सलमा के शव को बरामद किया.

इस मामले में सलमा सुल्ताना के लिव-इन पार्टनर मधुर साहू के अलावा उसके दो सहयोगी कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर हैं, जबकि अदालत में ट्रायल जारी है. चश्मदीद महिला की गवाही के बाद अब इस केस ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है. सलमा सुल्ताना मर्ड केस के 51 गवाहों में ये ही सबसे अहम साबित हुई है.

