लॉरेंस बिश्नोई के बर्थडे पर पुर्तगाल में फायरिंग, भारतीय मूल के शख्स के प्रतिष्ठान पर बरसाईं गोलियां

पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जन्मदिन के मौके पर उसके गुर्गों ने पुर्तगाल में फायरिंग की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है.

पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई के जन्मदिन पर एक दुकान पर फायरिंग हुई है.(File Photo: ITG)

भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क अब सात समंदर पार भी मौत का तांडव मचा रहा है. 12 फरवरी को लॉरेंस के जन्मदिन के मौके पर उसके गैंग के सदस्यों ने पुर्तगाल के मरिन्हा ग्रांडे (Marinha Grande) में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया.

बिश्नोई-गोल्डी बरार नेक्सस के करीबी सहयोगी हैरी बॉक्सर और सुनील मीणा ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह फायरिंग सुख जवंधा नामक व्यक्ति की दुकान पर की गई है. सुख जवंधा एक चर्चित टिक-टॉक इंफ्लुएंसर है, जिस पर गैंग ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

गैंग का दावा है कि सुख जवंधा भारतीय प्रवासियों का शोषण करता था. वह मजदूरों के पैसे रोक लेता था और उनके पासपोर्ट जब्त कर उन्हें ब्लैकमेल करता था. गैंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक 'ट्रेलर' था, अगर वह नहीं सुधरा तो उसे सीधे गोली मारी जाएगी.

यह भी पढ़ें: अब सलमान खान के जीजा आयुष को धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से आया ईमेल

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इस धमकी में कहा गया है, 'अगर टाइम रहते नहीं सुधरा तो अगली बार इसकी छाती में गोली मारेंगे. हमारे जितने भी दुश्मन है कान खोलके सुनलो. मर्दों वाली लड़ाई लड़ो. जो ये एजेंट लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का नुकसान करने का सोच रहे हैं, तुम्हारी सात पीढ़िया लग जाएंगी हमारा बाल बांका नहीं कर पाओगे... हमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवारवालों की पूरी जानकारी है. तैयार रहना अब कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं. '

Advertisement

जारी किए गए वीडियो में फायरिंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई का बर्थडे केक भी नजर आ रहा है. बैकग्राउंड में बिश्नोई की पुरानी ऑडियो क्लिप चल रही है जिसमें वह कह रहा है- "कच्चा चबा जाऊंगा." बता दें कि इससे पहले पुर्तगाल में ही पाकिस्तान मूल के शहजाद भट्टी पर भी हमला हुआ था, जो बाल-बाल बचकर देश छोड़ चुका है.
 

