अब सलमान खान के जीजा आयुष को धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से आया ईमेल

सुपरस्टार सलमान खान के जीजा अयुष शर्मा को धमकी मिली है. प्रोटॉनमेल के माध्यम से आयुष को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है. इस ईमेल को भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया. इससे पहले एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के जरिए धमकाया गया था.

11 फरवरी को दिन में खबर आई थी कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बेहद करीबी रिश्तेदार को ईमेल के जरिए धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है और करोड़ों रुपये की मांग की. ये रिश्तेदार खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर काम करते हैं. अब खुलासा हुआ है कि ये कोई और नहीं बल्कि सलमान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा के पति आयुष शर्मा हैं.

रणवीर सिंह को भी मिली थी धमकी

इस मामले में अभी तक सलमान खान या आयुष शर्मा की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. इसके बावजूद पुलिस एहतियातन सतर्क है और पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है. आयुष से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिला था.

सूत्रों के अनुसार रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई थी और उनसे करोड़ों रुपये की मांग की गई. बताया गया था कि धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मामले की जानकारी तुरंत मुंबई पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और एहतियाती इंतजाम किए गए हैं. धमकी देने वाले ने यह भी बताया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है.

सितारों के घर चल चुकी हैं गोलियां

बॉलीवुड की कई चर्चित हस्तियों को बीते कुछ महीनों में धमकियां मिल चुकी हैं. साथ ही उनके घर, दफ्तर या रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग भी हो चुकी है. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला सुर्खियों में रहा था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. इसके बाद कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी एक से ज्यादा बार गोली चलने की घटनाएं हुईं. हाल ही में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी किसी ने गोलियां चलाई थीं. इन सभी घटनाओं में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया है.

