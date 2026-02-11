scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अब सलमान खान के जीजा आयुष को धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम से आया ईमेल

सुपरस्टार सलमान खान के जीजा अयुष शर्मा को धमकी मिली है. आयुष को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है. इस ईमेल को भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया. आयुष शर्मा, सलमान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा के पति हैं.

Advertisement
X
आयुष शर्मा को मिली धमकी (Photo: Instagram/@aayushsharma)
आयुष शर्मा को मिली धमकी (Photo: Instagram/@aayushsharma)

सुपरस्टार सलमान खान के जीजा अयुष शर्मा को धमकी मिली है. प्रोटॉनमेल के माध्यम से आयुष को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है. इस ईमेल को भेजने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया. इससे पहले एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के जरिए धमकाया गया था.

11 फरवरी को दिन में खबर आई थी कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के एक बेहद करीबी रिश्तेदार को ईमेल के जरिए धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है और करोड़ों रुपये की मांग की. ये रिश्तेदार खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर काम करते हैं. अब खुलासा हुआ है कि ये कोई और नहीं बल्कि सलमान की छोटी बहन अर्पिता खान शर्मा के पति आयुष शर्मा हैं.

रणवीर सिंह को भी मिली थी धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Rajpal Yadav in Tihar Jail, घर में शादी की तैयारी
Nick Jonas on Hinduism
बेटी को भारतीय संस्कृति सिखा रहीं प्रियंका, पति को हुई परेशानी?
Randhawa On Rajpal
Rajpal Yadav की मदद करेंगे Singer Guru Randhawa!
Live Concert में Jasmine Sandlas का सख्त Stand, बोलीं..
Sreeleela is now doctor, graduates with MBBS
24 साल की श्रीलीला को म‍िली MBBS डिग्री, फैन्स ने पूछा- कॉलेज कब गईं?

इस मामले में अभी तक सलमान खान या आयुष शर्मा की ओर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. इसके बावजूद पुलिस एहतियातन सतर्क है और पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है. आयुष से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिला था.

Advertisement

सूत्रों के अनुसार रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई थी और उनसे करोड़ों रुपये की मांग की गई. बताया गया था कि धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मामले की जानकारी तुरंत मुंबई पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्टर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और एहतियाती इंतजाम किए गए हैं. धमकी देने वाले ने यह भी बताया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है.

सितारों के घर चल चुकी हैं गोलियां

बॉलीवुड की कई चर्चित हस्तियों को बीते कुछ महीनों में धमकियां मिल चुकी हैं. साथ ही उनके घर, दफ्तर या रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग भी हो चुकी है. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला सुर्खियों में रहा था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. इसके बाद कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी एक से ज्यादा बार गोली चलने की घटनाएं हुईं. हाल ही में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी किसी ने गोलियां चलाई थीं. इन सभी घटनाओं में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement