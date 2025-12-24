उदयपुर में IT मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, कंपनी के CEO सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पीड़िता को एक बर्थडे पार्टी के बाद सुरक्षित घर छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठाया गया. रास्ते में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया. इस मामले में पुलिस ने कंपनी के CEO और एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पिछले शनिवार की है. पीड़िता उदयपुर में ही एक निजी आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है. शनिवार रात कंपनी से जुड़ी एक बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी. पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी मेहमान धीरे-धीरे चले गए, तो पीड़िता वहां अकेली रह गई. इसी दौरान कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने पीड़िता को अपनी कार से उसके घर सुरक्षित छोड़ने का प्रस्ताव दिया.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड के साथ उसका पति और कंपनी का CEO भी मौजूद थे. घर जाने के रास्ते में आरोपियों ने एक दुकान से सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदी और पीड़िता को पीने के लिए दी. आरोप है कि उसे पीने के कुछ ही देर बाद वो बेसुध हो गई. उस हालत में ही उसके साथ दोनों आरोपियों ने गैंगरेप किया. उसके अगली सुबह घटना का एहसास हुआ.

अगली सुबह हुआ हकीकत का अहसास

शिकायत में बताया गया है कि अगली सुबह जब पीड़िता को होश आया और स्थिति की गंभीरता का पता चला, तो वह दंग रह गई. खुद को संभालते हुए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया.

महिला अफसर को सौंपी गई जांच

उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ जारी है. पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट और विस्तृत बयानों के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माधुरी वर्मा को सौंपी गई है.

