scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उदयपुर में IT मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, कंपनी के CEO सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर में कॉर्पोरेट जगत को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है. एक प्राइवेट IT कंपनी की महिला मैनेजर ने अपनी ही कंपनी के CEO और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता को बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने कार में ले जाया गया और नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया.

Advertisement
X
'सिगरेट' में नशा देकर महिला मैनेजर से दरिंदगी, कंपनी के रसूखदारों ने लूटी आबरू. (Photo: Representational)
'सिगरेट' में नशा देकर महिला मैनेजर से दरिंदगी, कंपनी के रसूखदारों ने लूटी आबरू. (Photo: Representational)

राजस्थान के उदयपुर में एक आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पीड़िता को एक बर्थडे पार्टी के बाद सुरक्षित घर छोड़ने का झांसा देकर कार में बैठाया गया. रास्ते में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया. इस मामले में पुलिस ने कंपनी के CEO और एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना पिछले शनिवार की है. पीड़िता उदयपुर में ही एक निजी आईटी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है. शनिवार रात कंपनी से जुड़ी एक बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी. पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी मेहमान धीरे-धीरे चले गए, तो पीड़िता वहां अकेली रह गई. इसी दौरान कंपनी की महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने पीड़िता को अपनी कार से उसके घर सुरक्षित छोड़ने का प्रस्ताव दिया.

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड के साथ उसका पति और कंपनी का CEO भी मौजूद थे. घर जाने के रास्ते में आरोपियों ने एक दुकान से सिगरेट जैसी कोई चीज खरीदी और पीड़िता को पीने के लिए दी. आरोप है कि उसे पीने के कुछ ही देर बाद वो बेसुध हो गई. उस हालत में ही उसके साथ दोनों आरोपियों ने गैंगरेप किया. उसके अगली सुबह घटना का एहसास हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

Blasting is taking place in the hills during the daytime
अरावली बचाने की मुहिम के बीच अलवर में खुलेआम ब्लास्टिंग, ग्रेप की रोक के बावजूद चल रहा खनन
Digital Arrest case in Bhopal
7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, फर्जी ED और CBI अधिकारी बनकर बुजुर्ग महिला से ठगे 1.25 करोड़
cyber fraud
ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते ठगों के जाल में फंसा नाबालिग, मां के खाते से उड़ गए लाखों
YouTube Recap Launch in India
'यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, YouTuber की कितनी होती है इनकम...' यह जानने को मासूम ने तय किया 1700 KM का सफर
Akash-NG DRDO
आकाश-NG... जो मिसाइलें 'ऑपरेशन सिंदूर' में दागी थी, आ गया उससे भी खतरनाक वर्जन
Advertisement

अगली सुबह हुआ हकीकत का अहसास 

शिकायत में बताया गया है कि अगली सुबह जब पीड़िता को होश आया और स्थिति की गंभीरता का पता चला, तो वह दंग रह गई. खुद को संभालते हुए उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. इसके बाद आरोपियों को पकड़ लिया.

महिला अफसर को सौंपी गई जांच 

उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ जारी है. पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट और विस्तृत बयानों के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माधुरी वर्मा को सौंपी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement