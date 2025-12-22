अश्लील वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग और 24 महिलाओं से रेप... दिल दहला देगी 'सीरियल रेपिस्ट' की खौफनाक कहानी

मुंबई में मूक-बधिर महिलाओं के साथ यौन शोषण का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां एक आरोपी अपनी जाल में फंसाकर एक-दो नहीं बल्कि 24 महिलाओं का यौन उत्पीड़न कई वर्षों तक करता रहा. उनके अश्लील वीडियो बनाकर, उन्हें ब्लैकमेल कर, उनसे पैसे और कीमती सामान तक लूटता रहा.

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक पीड़ित महिला ने 16 साल बाद अपनी खामोशी तोड़ी. उसकी गवाही के आधार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, पीड़िता महिला की एक दोस्त ने आरोपी की करतूतों से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की थी. इस घटना ने पीड़िता को अंदर तक झकझोर दिया. उसने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगी.

इसके बाद पीड़िता ने साल 2009 में अपने साथ हुई घटना को एक वीडियो कॉल के दौरान साइन लैंग्वेज में अपने दोस्तों के सामने रखा. यह कॉल एक व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए हुई. उसने खुलासा करते हुए बताया कि उसके साथ पहली बार जब वारदात हुई, तब वो नाबालिग थी. मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में रहती थी. उसकी एक दोस्त उसे मुंबई घुमाने के बहाने साथ ले गई.

धोखे से आरोपी के घर ले गई थी दोस्त और...

वो उसे लेकर आरोपी महेश पवार के सांताक्रूज के वाकोला स्थित घर ले गई. वहां जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे समोसे और ड्रिंक ऑफर किए गए. उसे जबरन ड्रिंक पिलाई गई, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ पहले से मिलाया गया था. थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त उसे आरोपी के साथ अकेला छोड़कर वहां से चली गई. इसके बाद आरोपी ने उसका यौन शोषण किया.

ड्रग्स देकर पीड़िता का रेप करना शुरू किया

उसके साथ किए गए कुकृत्य का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसी वीडियो के जरिए वो उसे कई वर्षों तक ब्लैकमेल करता रहा. मानसिक आघात इतना गहरा था कि वह इस दर्द को अकेले झेलती रही. हैवानियत की हद तब पार हो गई जब आरोपी ने उसे ड्रग्स देकर उसका रेप करना शुरू कर दिया. वो हर बार अश्लील वीडियो बनाता और उसे ब्लैकमेल करता रहा.

डर और शर्म ने चुप रहने को मजबूर कर दिया

डर, शर्म और सामाजिक दबाव ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया. लेकिन दोस्त का दर्द उसे सहा नहीं गया. उसे सबके सामने सच बयां कर दिया. पीड़िता ने अपने पति को पूरी बात बताई. इसके बाद ठाणे डेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वैभव घैसिस, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फरहान खान, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मधु केनी और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन के एक रिटायर्ड अधिकारी की मदद से पुलिस तक पहुंची. कुरार पुलिस स्टेशन में इंटरप्रेटर की मदद से कैमरे के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया गया.

अश्लील वीडियो के जरिए चुप रहने की धमकी

बयान दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी महेश पवार को पालघर जिले के विरार इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इसी तरह कई ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया, जिन्हें बोलने और सुनने में परेशानी थी. उन्हें नशा देकर शोषण किया गया. अश्लील वीडियो के जरिए चुप रहने की धमकी दी गई.

पैसे, सोना और मोबाइल फोन भी वसूल लिए

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कई मामलों में महिलाओं से पैसे, सोना और मोबाइल फोन भी वसूले गए हैं. अब तक सात महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के ठोस सबूत मिले हैं, लेकिन आशंका है कि पीड़ितों की संख्या 24 से ज्यादा हो सकती है. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. अन्य पीड़ितों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा.

