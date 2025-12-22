scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अश्लील वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग और 24 महिलाओं से रेप... दिल दहला देगी 'सीरियल रेपिस्ट' की खौफनाक कहानी

16 साल तक खामोशी में दबी एक चीख आखिरकार सामने आई. मुंबई में एक मूक-बधिर महिला ने हिम्मत दिखाते हुए अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की सच्चाई उजागर कर दी. उसकी गवाही ने ऐसे आरोपी को बेनकाब किया, जिसने दिव्यांग महिलाओं को नशे, डर और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाकर कई वर्षों तक यौन शोषण किया.

Advertisement
X
मुंबई में मूक-बधिर महिला के खुलासे से सामने आई आरोपी की करतूत. (Photo: Representational)
मुंबई में मूक-बधिर महिला के खुलासे से सामने आई आरोपी की करतूत. (Photo: Representational)

मुंबई में मूक-बधिर महिलाओं के साथ यौन शोषण का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां एक आरोपी अपनी जाल में फंसाकर एक-दो नहीं बल्कि 24 महिलाओं का यौन उत्पीड़न कई वर्षों तक करता रहा. उनके अश्लील वीडियो बनाकर, उन्हें ब्लैकमेल कर, उनसे पैसे और कीमती सामान तक लूटता रहा. 

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब एक पीड़ित महिला ने 16 साल बाद अपनी खामोशी तोड़ी. उसकी गवाही के आधार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. दरअसल, पीड़िता महिला की एक दोस्त ने आरोपी की करतूतों से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की थी. इस घटना ने पीड़िता को अंदर तक झकझोर दिया. उसने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगी.

इसके बाद पीड़िता ने साल 2009 में अपने साथ हुई घटना को एक वीडियो कॉल के दौरान साइन लैंग्वेज में अपने दोस्तों के सामने रखा. यह कॉल एक व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए हुई. उसने खुलासा करते हुए बताया कि उसके साथ पहली बार जब वारदात हुई, तब वो नाबालिग थी. मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में रहती थी. उसकी एक दोस्त उसे मुंबई घुमाने के बहाने साथ ले गई.

सम्बंधित ख़बरें

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत (Photo: Social Media)
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: महायुति की आंधी में साफ हुआ MVA, जीत के बाद PM ने जताया आभार
मूक बधिर महिला के साथ 2009 में हुआ था यौन शोषण. (Photo: Representational)
मूक बधिर महिला और 16 साल की चुप्पी... सीरियल यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का खुलासा
Indian Railway Fare Hike
ट्रेन का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं टिकट के दाम, जानिए कितने
Devoleena Bhattacharjee
Devoleena Bhattacharjee का बेटा 1 साल का हुआ!
काला जादू दूर करने के नाम पर महिला से 10 लाख की ठगी. (Photo: Representational )
काला जादू दूर करने के नाम पर महिला से ठगी, 10 लाख रुपये की ज्वेलरी ले उड़ा ठग
Advertisement

धोखे से आरोपी के घर ले गई थी दोस्त और...

वो उसे लेकर आरोपी महेश पवार के सांताक्रूज के वाकोला स्थित घर ले गई. वहां जन्मदिन का बहाना बनाकर उसे समोसे और ड्रिंक ऑफर किए गए. उसे जबरन ड्रिंक पिलाई गई, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ पहले से मिलाया गया था. थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त उसे आरोपी के साथ अकेला छोड़कर वहां से चली गई. इसके बाद आरोपी ने उसका यौन शोषण किया.

ड्रग्स देकर पीड़िता का रेप करना शुरू किया

उसके साथ किए गए कुकृत्य का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इसी वीडियो के जरिए वो उसे कई वर्षों तक ब्लैकमेल करता रहा. मानसिक आघात इतना गहरा था कि वह इस दर्द को अकेले झेलती रही. हैवानियत की हद तब पार हो गई जब आरोपी ने उसे ड्रग्स देकर उसका रेप करना शुरू कर दिया. वो हर बार अश्लील वीडियो बनाता और उसे ब्लैकमेल करता रहा. 

डर और शर्म ने चुप रहने को मजबूर कर दिया

डर, शर्म और सामाजिक दबाव ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया. लेकिन दोस्त का दर्द उसे सहा नहीं गया. उसे सबके सामने सच बयां कर दिया. पीड़िता ने अपने पति को पूरी बात बताई. इसके बाद ठाणे डेफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वैभव घैसिस, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद फरहान खान, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मधु केनी और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन के एक रिटायर्ड अधिकारी की मदद से पुलिस तक पहुंची. कुरार पुलिस स्टेशन में इंटरप्रेटर की मदद से कैमरे के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया गया. 

Advertisement

अश्लील वीडियो के जरिए चुप रहने की धमकी

बयान दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी महेश पवार को पालघर जिले के विरार इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने इसी तरह कई ऐसी महिलाओं को निशाना बनाया, जिन्हें बोलने और सुनने में परेशानी थी. उन्हें नशा देकर शोषण किया गया. अश्लील वीडियो के जरिए चुप रहने की धमकी दी गई. 

पैसे, सोना और मोबाइल फोन भी वसूल लिए

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कई मामलों में महिलाओं से पैसे, सोना और मोबाइल फोन भी वसूले गए हैं. अब तक सात महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के ठोस सबूत मिले हैं, लेकिन आशंका है कि पीड़ितों की संख्या 24 से ज्यादा हो सकती है. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. अन्य पीड़ितों के सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement