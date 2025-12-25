Robert Kiyosaki Post: 'हम खतरनाक समय में जी रहे हैं...', रॉबर्ट कियोसाकी बोले- अब मैं वॉरेन बफे को सुनता हूं

'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और अपनी पोस्ट के जरिए निवेशकों को सलाह देते रहते हैं. उनकी ज्यादातर पोस्ट में Gold-Silver और Bitcoin में इन्वेस्टमेंट की सलाह सबसे आगे रहती है. हालांकि, बीते कुछ दिनों से वो चांदी पर विशेष फोकस कर रहे हैं. इससे पहले भी उन्होंने इसको अमीर बनने (Silver Made Rich) का जरिया बताया है और अब उन्होंने नई पोस्ट में अगले साल इसके 200 डॉलर तक पहुंचने का टारगेट सेट करके खरीदारी की सलाह दी है. इसके साथ ही उन्होंने नई चेतावनी (Kiyosaki Warning) देते हुए दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे का जिक्र किया और कहा कि हम खतरनाक समय में जी रहे हैं.

'सोना-चांदी रखने वाले हो जाएं खुश'

Robert Kiyosaki अपने नई पोस्ट में डॉलर के लगातार टूटने की वार्निंग देते हुए चांदी पर निवेशकों का ध्यान केंद्रित किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर अपने अकाउंट से नए पोस्ट में रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने लिखा, 'चांदी $70 से ज्यादा हो गई है, ये सोना-चांदी में निवेश (Gold-Silver Investment) करने वालों के लिए बड़ी खबर है और नकली पैसे (Fake Money) बचाने वालों के लिए बुरी खबर. मुझे चिंता है कि $70 की चांदी 5 साल में हाइपर-इन्फ्लेशन का संकेत दे सकती है, क्योंकि नकली US Dollar की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है.'

गिरता रहेगा डॉलर, चढ़ेगी चांदी

मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में चांदी को नया टारगेट भी दिया है. उन्होंने इसके फिलहाल 70 डॉलर प्रति औंस पर होने की बात कहते हुए अगले साल 2026 में Silver Price Target 200 डॉलर प्रति औंस कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने निवेशकों को डॉलर के प्रति आगाह करे हुए कहा कि हारे हुए खिलाड़ी मत बनो, नकली डॉलर की ताकत कम होती रहेगी. अपना ध्यान रखना. इससे पहले किए गए एक पोस्ट में उन्होंने बताया था चांदी 2024 में महज 20 डॉलर से इस लेवल तक पहुंची है और ये बढ़ती रहेगी.

चांदी के भाव में ताबड़तोड़ तेजी जारी

न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, बल्कि भारत में एमसीएक्स से लेकर घरेलू मार्केट तक में Silver Price साल 2025 के खत्म होते-होते गदर मचाए हुए है. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेट किए गए रेट्स को देखें, तो बीते कारोबारी दिन बुधवार को 1Kg Silver Price 2,18,983 रुपये पर बंद हुआ था और एक ही दिन में चांदी के भाव में 7,983 रुपये का उछाल आया था. बता दें कि इससे पहले मंगलवार को चांदी घरेलू बाजार में 2,11,000 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी.

वॉरेन बफे को लेकर भी नया पोस्ट

कियोसाकी ने एक और पोस्ट किया है, जो दिग्गज निवेशक और दुनिया के टॉप अरबपतियों (World's Top Billionaires) की लिस्ट में शामिल वॉरेन बफे से जुड़ा हुआ है. उन्होंने लिखा, 'Warren Buffett के पॉडकास्ट शानदार हैं, मैं रोज उनकी समझदारी भरी बातें सुनता हूं. वॉरेन ने कहा है कि AI बबल, स्टॉक मार्केट बबल और ग्लोबल कर्ज हमारी लाइफ और निवेश के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं. मैं उनके पॉडकास्ट पर ज्यादा ध्यान दूंगा और मैं आपको भी ऐसा करने के लिए कहता हूं.' उन्होंने आगे लिखा, 'पसंद हो या न हो, हम खतरनाक समय में जी रहे हैं और सबसे अच्छा यही है कि हम भविष्य के लिए मार्गदर्शन के लिए एक महान बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनें.'

