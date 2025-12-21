Railway Fare Hike: रेल का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं टिकट के दाम, जानिए कितने

अगर आप रेल से सफर करते हैं, तो फिर ये खबर आपको झटका देने वाली है. दरअसल, भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने मेल-एक्सप्रेस के टिकट के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है. रेलवे की ओर से किराये में ये बढ़ोतरी (Rail Fare Hike) 26 दिसंबर से लागू होने जा रही है. खासतौर पर Train के जरिए लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों को अब सफर के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना होगा.

और पढ़ें

रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाले नए किराये के स्ट्रक्चर (Railway Ticket Fare Structure) की घोषणा कर दी है. इसमें ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से कम की रेल यात्रा पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है यानी इसके लिए किराये में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है. लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस नॉन-AC और AC क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराये में बढ़ोतरी लागू होने जा रही है.

किराये में इजाफे से 600Cr की कमाई

भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन किराये में की गई इस बढ़ोतरी (Train Ticket Fare Hike) से उसे अच्छी खासी कमाई होने वाली है. रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस बदलाव के जरिए उसे करीब 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई होने की उम्मीद है. ट्रेन टिकट प्राइस में इस चेंज के तहत अब अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा नॉन-AC ट्रेन के जरिए करता है, तो उसे फिलहाल मौजूदा टिकट प्राइस की तुलना में 10 रुपये ज्यादा देने होंगे.

Advertisement

Delhi से पटना का किराया अब इतना

Railway Train Fare Hike को उदाहरण के तौर पर समझते हैं. तो दिल्ली से पटना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है और अभी तक DBRT राजधानी ट्रेन में थर्ड एसी का सफर करने पर यात्री किराया 2395 रुपये है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली बढ़ोतरी के बाद प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ जाएगा है. यानी इस नई बढ़ोतरी के बाद यात्री के ट्रेन टिकट में सीधे 20 रुपये का इजाफा हो जाएगा और Delhi-Patna Train Ticket Price बढ़कर 2215 रुपये हो जाएगा.

---- समाप्त ----