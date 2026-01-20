Post Office की धांसू स्कीम, एक बार निवेश... फिर सिर्फ ब्याज से ही ₹2 लाख की कमाई

निवेश (Investment) का प्लान कर रहे हैं और ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं, जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित तो रहे ही, उसपर रिटर्न भी जोरदार मिले. तो फिर पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Post Office Small Saving Schemes) आपके काम आ सकती हैं. इनकी सबसे खास बात ये है कि किसी भी तरह से पैसा डूबने का कोई खतरा ही नहीं होता, क्योंकि इनमें किए गए हर छोटे-बड़े निवेश पर सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार ही देती है. एक खास योजना है पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम (Post Office NSC Scheme), जिसमें एक बार पैसा लगाने पर सिर्फ ब्याज से ही आप 2 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं.

निवेश पर मिल रहा 7.7% का ब्याज

आज के समय में हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ तो बचत (Saving) करता ही है और उसे ऐसी जगह निवेश (Invest) करना चाहता है, जहां उसे जोरदार रिटर्न शानदार मिले. बात पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम यानी PO NSC Scheme की करें, तो सरकार इसमें निवेश पर 7.7% का ब्याज ऑफर कर रही है. एक और अच्छी बात ये है कि इसमें किए गए निवेश पर ब्याज दर कंपाउंडिंग आधार पर ऑफर की जाती है और इसे मैच्योरिटी के बाद निवेशक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

यहां ध्यान रहे कि पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित की जा रही इस सरकारी स्कीम (Govt Scheme) में अगर आपको ब्याज का पूरा फायदा लेना है, तो फिर अपने निवेश को लॉक-इन-पीरियड तक चालू रखना होगा, जो कि 5 साल का निर्धारित है. तभी आपको पूरे ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

NSC स्कीम की ये खास बातें

1000 रुपये से इस स्कीम में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.

अधिकतम निवेश की लिमिट नहीं, जितना ज्यादा निवेश, उतनी अधिक कमाई.

NSC स्कीम में बच्चों के नाम से भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं.

10 साल से कम उम्र के बच्चे के अकाउंट को माता-पिता ऑपरेट करते हैं.

इस Govt Scheme में ऑनलाइन निवेश की सुविधा भी दी जाती है.

निवेश पर मिलने वाले ब्याज की रकम 5 साल के बाद ही ट्रांसफर होती है.

अगर ये किया तो होगा नुकसान

Post Office NSC स्कीम में मैच्योरिटी से पहले खासा क्लोज कराने की सुविधा भी दी जाती है, लेकिन इसके नुकसान हैं. दरअसल, एक साल ऑपरेट करने के बाद अगर इसे बंद कराते हैं, तो फिर आपको सिर्फ आपके द्वारा निवेश की गई रकम लौटाई जाएगी, ब्याज का एक भी पैसा नहीं मिलेगा. ऐसे में जरूरी है कि अपने निवेशक को पूरे 5 साल बनाए रखें, जिससे आपको तमाम बेनेफिट्स मिल पाएं.

Post Office की इस राष्ट्रीय बचत योजना (NSC Scheme) में किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर खाता खुलवाया जा सकता है. एक और खास बात इसे पॉपुलर बनाती है और वो है टैक्स बेनेफिट्स, जी हां इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में धांसू ब्याज के साथ ही इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकता है.

ब्याज से कमाई का ये कैलकुलेशन

अब बताते हैं इस स्कीम में किए गए निवेश पर ब्याज से होने वाली ताबड़तोड़ कमाई का कैलकुलेशन, तो इस Post Office Scheme में अगर आप एकमुश्त 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं और इसे मैच्योरिटी तक बनाए रखते हैं, तो फिर NSC Scheme Interest Rate 7.7% के हिसाब से आपको पांच साल के लॉक-इन-पीरियड के बाद कुल 7,24,517 रुपये मिलेंगे. यानी 2,24,517 रुपये तो सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे.

आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के मुताबिक, ब्याज से कमाई का आंकड़ा बढ़ा भी सकते हैं. जैसा कि बताया गया है कि इस सरकारी स्कीम में मैक्सिमम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, तो जितना ज्यादा निवेश करेंगे उसपर कमाई भी उतनी ही अधिक होगा. अगर एकमुश्त 11,00,000 रुपये का निवेश किया जाता है, जो फिर कंपाउंडिंग के फायदे के साथ ब्याज से होने वाली कमाई पांच साल में ही 4,93,937 रुपये होगी.

