PM Surya Ghar Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली... ₹78000 तक सब्सिडी, अब खूब चलाएं बल्ब-हीटर या गीजर, बिल आएगा 'जीरो'

सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और ऐसे में आप अपने घर में गीजर या फिर रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डरते हैं कि इनका ज्यादा उपयोग आपके बिजली के बिल में तगड़ा इजाफा कर सकते हैं. गर्मी के मौसम में यही सोच एसी, कूलर के साथ भी होती है, लेकिन एक सरकारी स्कीम (Govt Scheme) आपकी इस परेशानी को खत्म कर सकती है. जी हां, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna) आपका बिजली बिल जीरो कर सकती है. खास बात ये है कि इस स्कीम का लाभ लेने पर सरकार सब्सिडी भी देती है.

और पढ़ें

बीते साल फरवरी में आई थी स्कीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा बीते साल फरवरी महीने में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna) को लॉन्च किया गया था. केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत साल 2027 तक 1 करोड़ घरों पर Solar Panel लगवाने का लक्ष्य तय किया है. इस स्कीम को लेने वालों को जहां 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, तो इसके साथ ही सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है.

अब तक 19.45 लाख सोलर पैनल

सरकारी आंकड़ों को देखें, तो बीते 9 दिसंबर 2025 तक देश भर में कुल 19,45,758 रूफ टॉप सोलर सिस्टम (RTS Systems) स्थापित किए जा चुके हैं और इनसे 24,35,196 परिवारों को लाभ मिल रहा है. इस सिस्टम के जरिए Zero Electricity Bill प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. अब तक जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, उनमें गुजरात 4,93,161, फिर महाराष्ट्र में 3,63,811, उत्तर प्रदेश में 3,02,140, केरल में 1,69,227 के साथ आगे हैं.

Advertisement

बिजली बिल का कोई झंझट नहीं

PM Surya Ghar Yojna दरअसल, उन परिवारों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है, जो तगड़े बिजली बिल से परेशान हैं. इस Govt Scheme के तहत आप सिर्फ एक बार पैसा लगाकर अगले दो दशक से ज्यादा समय के लिए जीरो बिल के साथ बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी वजह ये है कि स्कीम के तहत घर की छतों पर इंस्टॉल किए जाने वाले Solar Panel की लाइफ आमतौर पर करीब 25 साल अनुमानित होती है. हालांकि, इसे इंस्टॉल कराने से पहे योजना के तहत ये अनुमान पहले से लगा लेना जरूरी होगा कि आपकी रोजाना बिजली खपत कितनी है. उसी कैपेसिटी का पैनल लगवाएं

फ्री बिजली के साथ तगड़ी सब्सिडी भी

सरकार इस स्कीम में जहां 300 यूनिट फ्री बिजली देती है, तो वहीं इस योजना में सोलर पैनल लगवाने पर तगड़ी सब्सिडी भी मुहैया कराती है. सरकार 2 किलोवाट तक 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक 48 हजार रुपये प्रति किलोवाट और 3 किलोवाट से ज्‍यादा पर 78000 की सब्सिडी दी जाती है. इसकी पूरी डिटेल देखें, तो...

औसत बिजली खपत प्रति महीने सोलर पैनल कैपिसिटी सब्सिडी 0-150 यूनिट 1-2 किलोवाट 30000-60000 रुपये 150-300 यूनिट 2-3 किलोवाट 60000-78000 रुपये 300 यूनिट से ज्यादा 3 किलोवाट से अधिक 78000 रुपये

अपनी कैपिसिटी देख लगवाएं पैनल

मान लीजिए आपके घर में 2-3 पंखे, एक फ्रिज, 6-8 LED लाइटें, AC या रूम हीटर और गीजर जैसे उपकरण हैं, फिर हर दिन आपको करीब 8 या 10 यूनिट बिजली की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में आप 2 किलोवाट की क्षमता का सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगवा सकते हैं. इसी हिसाब से आप अपने घर की खपत के हिसाब से सोलर पैनल की कैपिसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं.

Advertisement

ऐसे घर बैठे करें आवेदन

वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर' के ऑप्शन को चुनें.

नए पेज पर अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करें.

इसके बाद बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें.

नए पेज पर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल डालकर लॉगइन करें.

अब फॉर्म खुलेगा, जहां दिशा-निर्देशों के तहत RTS पैनल अप्लाई करें.

इस प्रोसेस के बाद आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा.

इसके बाद आप अपने DISCOM के साथ रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट इंस्टॉल करा सकेंगे. इंस्टालेशन के बाद आपको प्लांट डीटेल के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा. मीटर इंस्टॉल होने और DISCOM से जांच कर आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसके जारी होने पर आप पोर्टल से बैंक अकाउंट डीटेल और कैंसिल चेक सब्मिट करेंगे, जिसमें सब्सिडी आएगी.

---- समाप्त ----