LIC की गजब स्कीम... सिर्फ एक बार निवेश, फिर जीवनभर मिलेगी 1 लाख रुपये पेंशन

One Time Investment Pension Plan: मौज में बुढ़ापा कटे और नियमित आय होती रहे, तो इस मामले में LIC New Jeevan Shanti Policy कारगर साबित हो सकती है. एकमुश्त निवेश के बाद इसमें जीवनभर पेंशन (Pension) मिलती रहती है.

एलआईसी के इस प्लान में जीवनभर पेंशन की गारंटी (File Photo: ITG)
एलआईसी के इस प्लान में जीवनभर पेंशन की गारंटी (File Photo: ITG)

हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Savings) करता है और उसे ऐसी जगह निवेश (Investment) करने का प्लान करता है, जहां उसका पैसा सुरक्षित रहे और जोरदार रिटर्न भी मिले, जिससे उसके आगे की लाइफ यानी रिटायरमेंट लाइफ में पैसों की कोई टेंशन न हो, इस मामले में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की पॉलिसी (LIC Policies) खासी पॉपुलर हैं. इनमें से एक है स्कीम है एलआईसी न्यू जीवन शांति 'LIC New Jeevan Shanti' प्लान, जिसे लेने के बाद बुढ़ापा मौज से कटेगा, क्योंकि इसमें में सिर्फ एक बार निवेश करने पर जीवनभर की पेंशन पक्की हो जाती है. आइए जानते हैं कैसे 100000 रुपये की पेंशन पाई जा सकती है?

LIC का धांसू न्यू जीवन शांति प्लान
भारतीय जीवन बीमा निगम कई पेंशन प्लान संचालित करती है और हम जिस प्लान के बारे में बता रहे हैं, वो है एलआईसी न्यू जीवन शांति (LIC New Jeevan Shanti) स्कीम, इसमें रिटायरमेंट के बाद जीवनभर पेंशन की गारंटी मिलती है, जो इसे खासा लोकप्रिय बनाती है. बता दें कि न्यू जीवन शांति प्लान एक एन्युटी स्कीम है और इसे लेते समय ही आप अपनी पेंशन फिक्स कर सकते हैं, जिसके बाद हर महीने आपको उतनी पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी. मतलब सिर्फ एक बार पैसे लगाने के बाद आपकी पेंशन की टेंशन खत्म.

5 साल लॉक-इन और ये दो ऑप्शन
LIC New Jeevan Shanti Plan के लिए लॉक इन पीरियड पांच साल का है. यानी आपके एकमुश्त निवेश करने के बाद रकम पांच साल के लिए ब्लॉक हो जाती है. इसके बाद आपके द्वारा निवेश के आधार पर तय की गई Pension आपको हर महीने मिलने लगेगी. इस एलआईसी स्कीम में मिनिमम निवेश 1.5 लाख रुपये है, जबकि आज जितना चाहे उतना अधिक निवेश कर सकते हैं और जितना अधिक निवेश, उतनी ज्यादा पेंशन पा सकते हैं.

एलआईसी के इ्स प्लान को दो विकल्पों में पेश किया जाता है. इनमें एक है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ (Deferred Annuity for Single Life) है, जबकि दूसरा डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ (Deferred Annuity for Joint Life) है. यानी आप चाहें तो सिंगल प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या चाहें तो कंबाइंड ऑप्शन का चयन कर सकते हैं.

कैसे काम करते हैं एन्युटी प्लान?
अब समझते हैं इस प्लान को खरीदने पर मिलने वाले एन्युटी की, तो पॉलिसीधारक को जीवनभर पेंशन मिलती रहती है, लेकिन अगर पॉलिसीधारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, और उसके पास डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ प्लान है, तो उसके खाते में जमा पैसा डॉक्यूमेंट्स में दर्ज नॉमिनी (Nominee) को दे दिया जाता है. जबकि दूसरा डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ प्लान चुनने वाले पॉलिसी होल्डर्स में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो फिर दूसरे को पेंशन की सुविधा दी जाती है. वहीं दोनों व्यक्ति की मृत्यु होने पर सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाता है.

ये है आयु सीमा और दूसरे बेनेफिट्स
LIC की इस पॉलिसी को लेने के लिए आयु सीमा 30 से 79 वर्ष निर्धारित की गई है. इस स्कीम में भले ही कोई रिस्क कवर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे तमाम फायदे हैं, जो इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाते हैं. जैसे LIC के इस पेंशन प्लान को लेने के बाद आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक बार किए गए निवेश के बाद मनचाहे टैन्योर पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आप चाहें तो अपनी पेंशन के हर महीने ले सकते हैं, चाहें तो तीन महीने या फिर छह महीने या या सालाना एक मुश्त भी ले सकते हैं.

सालाना 1 लाख रुपये की पेंशन कैसे मिलेगी?
अब LIC New Jeevan Shanti Plan के हिसाब से देखें तो अगर कोई 55 साल का व्यक्ति इस प्लान को खरीदते समय 11 लाख रुपये जमा करता है और इसे पांच साल के लिए होल्ड करता है, तो फिर इस एकमुश्त निवेश पर आप सालाना 1,01,880 रुपये से ज्यादा की पेंशन पा सकते हैं. छह महीने के आधार पर मिलने वाली पेंशन की रकम 49,911 रुपये और हर महीने के हिसाब से पेंशन 8,149 रुपये होगी. न्यूनतम निवेश यानी 1.5 लाख रुपये लगाने के बाद भी आप 1,000 रुपये की पेंशन फिक्स कर सकते हैं. यानी कुल मिलाकर इस पॉलिसी को रिटायरमेंट प्लान के तौर पर लेना फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

