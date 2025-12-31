Stock Market Celebration: साल 2025 के आखिरी दिन शेयर बाजार में जश्न, 4 लाख करोड़ की हुई कमाई

भारतीय शेयर बाजार के लिए साल 2025 का आखिरी दिन जश्न भरा. सेंसेक्स (Sensex) में 545 अंक उछलकर 85,220.60 के स्तर पर बंद हुआ. इस तरह से 31 दिसंबर को निवेशकों की संपत्ति में करीब 4 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.

वहीं 31 दिसंबर 2025, दिन बुधवार को निफ्टी 190.75 अंक (0.74%) की तेजी के साथ 26,129.60 पर बंद हुआ. ट्रेडिंग सत्र में BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स (Small Cap Index) भी मजबूती के साथ बंद हुए. हालांकि इंट्राडे के दौरान सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़कर 85,400 और निफ्टी 241 अंक चढ़कर 26,179.45 पर पहुंच गया था.

दरअसल, भारत सरकार द्वारा कुछ स्टील उत्पादों पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा से स्टील शेयरों में तेज खरीदारी हुई. साथ ही क्रूड ऑयल कीमतों में गिरावट और India VIX में कमी ने निवेशकों और ट्रेडर्स के मनोबल को थोड़ा मजबूत किया, जिससे बाजार में रिकवरी को बल मिला.

अधिकतर शेयर तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 शेयर बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा JSW Steel के शेयर 4.79 फीसदी की तेजी से साथ बंद हुए. टाटा स्टील (Tata Steel) के शेयरों में करीब 2.45% की तेजी रही, इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और टाइटन जैसे बड़े नाम भी मजबूती के साथ बंद हुए.

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के शेयर में 6.54 फीसदी की तेजी दर्ज की गई, जबकि गुजरात गैस लिमिटेड के शेयर में 5.28 फीसदी की तेजी रही. MRPL शेयरों में करीब 7 फीसदी की तेजी आई. वहीं, कुछ कंपनियों जैसे TCS, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा के शेयरों में गिरावट देखी गई.

निवेशकों को करीब 4 लाख करोड़ की कमाई

इस बीच साल के आखिरी कारोबारी दिन BSE लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 475.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो कि एक दिन पहले यानी मंगलवार को 471.72 लाख करोड़ रुपये थी. इस तरह निवेशकों की कुल संपत्ति में करीब 3.98 लाख करोड़ रुपये तक का इजाफा हुआ.

कारोबार के दौरान बुधवार को केवल आईटी सेक्‍टर में गिरावट रही, बाकी सेक्‍टर्स ग्रीन जोन में रहे. सबसे ज्‍यादा उछाल आयल एंड गैस सेक्‍टर में हुई. बीएसई पर 4,271 शेयरों में से 2,822 शेयरों में तेजी देखी गई. वहीं 1,282 शेयरों में गिरावट आई. 167 शेयर अनचेंज रहे. 173 शेयरों में अपर सर्किट लगा है, और 101 शेयर लोअर सर्किट पर थे.

गौरतलब है कि शेयर बाजार में साल 2024 के मुकाबले 2025 ने थोड़ा बेहतर रिटर्न दिया है. साल 2024 में निफ्टी ने करीब 8.75 फीसदी रिटर्न दिया था. जबकि साल 2025 में निफ्टी ने 10.50 रिटर्न दिया है.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

