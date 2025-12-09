Business Idea: सिर्फ ₹5000 में आवेदन... फिर शुरू हो जाएगा ये धांसू बिजनेस, मोदी सरकार भी करेगी मदद

क्या आप भी अपना खुद का काम शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और बजट की समस्या से जूझ रहे हैं. तो फिर ये खबर आपके लिए खास है, क्योंकि हम आपको बता है एक ऐसा बिजनेस आइडिया (Business Idea), जिसे आप बेहद ही कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और सबसे खास बात ये है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए खुद सरकार आपकी मदद करती है. दरअसल, हम 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' (Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार देश में बढ़ रही है. सरकारी मदद के साथ आप ये बिजनेस आगे बढ़ाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे इसे शुरू किया जाए?

देश में अब तक खुले इतने जन औषधि केंद्र

देश में सरकारी मदद से खोले जाने वाले PM Jan Aushadhi Kendra की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. सरकारी आंकड़ों को देखें, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत बीते 30 जून 2025 तक देश में कुल 16,912 जन औषधि केंद्र (PMJAK) खोले जा चुके हैं. इन औषधि केंद्रों में 2110 प्रकार की दवाइयां और 315 प्रकार के मेडिकल डिवाइस रखे जाते हैं.

इनमें सबसे ज्यादा 3,550 केंद्र उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, जबकि केरल में 1629, कर्नाटक में 1480, तमिलनाडु में 1432, बिहार में 900 और गुजरात में 812 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं. सरकार की ओर से इनकी संख्या और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. एक और खास बात ये है कि तमाम ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 फीसदी तक कम कीमत पर दवाएं उपबल्ध होती हैं, जिससे जरूरतमंद यहां से किफायती दरों पर दवाएं ले सकें.

सिर्फ 5000 रुपये में कर सकते हैं आवेदन

अब बताते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में, तो PM Jan Aushadhi Kendra खोलने के लिए आप महज 5,000 रुपये खर्च कर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इसे खोलने के लिए आवेदक के पास D-Pharma या B-Pharma का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. अन्य जरूरतों पर गौर करें, तो जन औषधि केंद्र खोलने के लिए करीब 120 वर्गफुट का एरिया आपके पास होना चाहिए, जिसमें ये संचालित किया जा सके.

आवेदन के लिए ये डक्यूमेंट जरूरी

पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्रोसेस के दौरान जिन जरूरी डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उनमें आधार कार्ड (Aadhaar Card), फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (DPharma-BPharma), पैन कार्ड (PAN Card) के अलावा वैध मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है.

ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने का प्रासेस बेहद ही आसान है और आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को देखें, तो...

अपने लैपटॉप-कम्प्यूटर पर janaushadhi.gov.in पर जाएं.

मेन्यू में Apply For Kendra के दिख रहे ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब नया पेज खुलेगा, जहां Click Here To Apply पर क्लिक करें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Sign in फॉर्म ओपन हो जाएगा.

इस नीचे Register Now के दिखाई दे रहे ऑप्शन पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही जन औषधि केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.

अब इसमें मांगी गई जानकारियों को अच्छे से पढ़कर सही-सही भरें.

फॉर्म भरने के बाद इसे एक बार चेक करें और फिर ड्रॉप बॉक्स में राज्य चुनें.

टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स पर क्लिक करते हुए सब्मिट ऑप्शन दबाएं.

आपका पीएम जन औषधि केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस खत्म हो जाएगा.

बिजनेस बढ़ाने में Govt ऐसे करेगी मदद

PM Jan Aushadhi Kendra खोलने के लिए सरकार की ओर से मिलने वाली मदद पर गौर करें, तो सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है. केंद्र में पांच लाख रुपये तक की दवाओं की मासिक खरीद पर 15 फीसदी या अधिकतम रुपये 15,000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन मिलता है. स्पेशल कैटेगरी या सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के लिए भी सरकार की ओर से दो लाख रुपये की एक मुश्त रकम अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर मुहैया कराई जाती है.

