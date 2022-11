अब भी बिग डील से पहले दही-चीनी खाना नहीं भूलते ये उद्योगपति, बताया क्या है राज!

खुद की दम पर एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले दिग्गज भारतीय उद्योगपति अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले वेदांता ग्रुप के चेयरमैन (Vedanta Group Chairman) की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अगर नहीं तो हम बताते हैं. दरअसल, ये कमाल है दही और चीनी का...जी हां उन्होंने खुद इसका खुलासा सोशल मीडिया के जरिए किया है.

अनिल अग्रवाल का दही-चीनी सीक्रेट

Social Media पर खासे सक्रिय रहने वाले बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) आए दिन अपने करियर की यात्राओं और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर करते रहते हैं. अब उन्होंने अपनी सफलता का राज 'दही-चीनी' को बताया है. उन्होंने अपने एक ट्वीट पोस्ट (Anil Agarwal Tweet) में लिखा, 'किसी भी बड़े इवेंट से पहले मैं थोड़ी सी दही और चीनी जरूर खाता हूं, बचपन में मेरी मां जी मुझे खिलाया करती थीं.'

Before any big speech, i eat some dahi cheeni. It's my good old lucky charm. My mother would feed me this when I was a kid, not just as tradition but also as her blessings….log ise sweet yogurt bhi kehte hai, magar mere liye toh, yeh meri maaji ka ashirwaad hai pic.twitter.com/BQwL5fEHj2