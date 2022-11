Shah Rukh Khan के एक डायलॉग से करोड़ों की डील फाइनल! उद्योगपति ने सुनाई 15 साल पुरानी कहानी

'अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है...' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की साल 2017 में आई 'ओम शांति ओम' फिल्म का ये डायलॉग बेहद फेमस है. आज बॉलीवड एक्टर शाहरुख के 57वें जन्मदिन पर उनके इस डायलॉग को याद किया है दिग्गज भारतीय उद्योगपति अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) ने. दरअसल, ये डायलॉग इसलिए भी उनके लिए खास है क्योंकि इसीसे प्रेरित होकर वेदांता चेयरमैन ने बड़ी Cairn डील फाइनल की थी.

ट्वीट में केयर्न डील का शाहरुख कनेक्शन

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Vedanta Chairman Anil Agarwal) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे ट्विटर, लिंक्डइन समेत अन्य प्लेटफॉर्मों पर अपने प्रेरणादायक पोस्ट शेयर करते रहते हैं. बुधावार को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के जन्मदिन (Shah Rukh Khan Birthday) के मौके पर उन्होंने एक पुरानी फोटो शेयर की है. इसमें अनिल अग्रवाल और शाहरुख खान एक साथ दिख रहे हैं. उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, 'अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है...मेरा Cairn को हासिल करने का सपना उन्हीं दिनों पूरा हुआ था, जब 'Om Shanti Om' फिल्म ने अपना जादू सुनहरे पर्दे पे दिखाया.'

Agar kisi cheez ko dil se chaho toh puri kainaat usse tumse milane ki koshish mein lag jati hai...My dream of getting the bid for Cairn became a reality after release of Om Shanti Om…& this dialogue by @iamsrk has stuck with me since.



A very happy birthday to our Badshah... pic.twitter.com/A4xKEV1VP6