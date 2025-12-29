scorecardresearch
 
Anondita Medicare Share: हर साल 56 करोड़ कंडोम बनाती है ये कंपनी, अब किया एक और कमाल! 

Anondita Medicare Limited एक भारतीय हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो 'COBRA' ब्रांड नाम से कंडोम बनाती है. कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है.

इसी प्लांट में कंडोम बनाती हैं कंपनी. (Photo: anonditamedicare.com)
कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयर ने निवेशकों को चौंका दिया है. केवल 4 महीने में ही इस कंपनी के शेयर ने ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है. कंपनी का नाम Anondita Medicare है. इस कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग इसी साल अगस्त में हुई थी, तब से अब तक कंपनी के शेयर 500% से अधिक का रिटर्न बनाकर दिया है. 

अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के शेयर सोमवार को करीब 3.52 फीसदी की तेजी के साथ 942 रुपये पर पहुंच गया है. इस शेयर में लिस्टिंग (Listing) के बाद से ही लगातार तेजी देखने को मिली रही है. सोमवार को अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर ट्रेडिंग के दौरान 953 रुपये तक पहुंच गया. जो कि पिछले 4 महीनों में करीब 530% का उछाल दर्शाता है. इसी के साथ शेयर का यही 52 वीक हाई भी है.

4 महीने में जबरदस्त रिटर्न

लगातार शेयर में तेजी से Anondita Medicare का मार्केट कैप बढ़कर 1704 रुपये हो गया है. बता दें, फिलहाल शेयर 950 रुपये के आसपास पहुंच गया है, जबकि इसका IPO प्राइस महज 145 रुपये था. 

दरअसल, Anondita Medicare का आईपीओ 22 अगस्त 2025 को ओपन हुआ था. आईपीओ का प्राइस बैंड 145 रुपये प्रति शेयर था. जब यह 1 सितंबर 2025 को NSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुआ, तब शेयर का भाव 275.50 रुपये था. यानी 90% प्रीमियम पर ये शेयर लिस्ट हुआ था. लेकिन उसके बाद से शेयर ने पिछले करीब 4 महीने में पीछे मुड़कर नहीं देखा है. इस इश्यू पर 300.89 गुना से भी अधिक सब्सक्रिप्शन देखा गया.

'COBRA' नाम से कंडोम बनाती है कंपनी 

शेयर में तेजी के पीछे एक्सपर्ट्स कंपनी का शानदार बिजनेस बता रहे हैं. दरअसल, Anondita Medicare Limited एक भारतीय हेल्थकेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से 'COBRA' ब्रांड नाम से कंडोम बनाने के लिए जानी जाती है. 

बता दें, कंपनी पुरुषों के लिए कई फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है, जिनमें स्ट्रॉबेरी, मिंट, चॉकलेट, बटरस्कॉच, कॉफी और बबलगम जैसे फ्लेवर शामिल हैं. इसके अलावा, Anondita Medicare महिला कंडोम, लेटेक्स ग्लव्स (सर्जिकल और घरेलू उपयोग के लिए) व 3-प्लाई और 5-प्लाई फेस मास्क भी तैयार करती है. 

कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में है. इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 56.2 करोड़ कंडोम की है. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी उत्पादन में CNG जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करती है. Anondita Medicare के प्रोडक्ट्स भारत के घरेलू बाजार के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किए जाते हैं.
 

