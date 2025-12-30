scorecardresearch
 
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी? नए साल पर DA-एरियर को लेकर ये उम्मीदें

8th Pay Commission: साल खत्म होने वाला है और आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025 को फिलहाल लागू 7th Pay Commission खत्म हो जाएगा और नया 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा.

8वां वेतन आयोग लागू होने बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर (Photo: ITG)
साल 2025 खत्म होने जा रहा है और दो दिन बाद नए साल (New Year 2026) की शुरुआत हो जाएगी. इसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों भी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से देश में तमाम नियमों में बदलाव (Rule Change From 1st January) के साथ ही आठवां वेतन आयोग भी लागू हो सकता है. इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इसके लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना इजाफा (Salary Hike) होगा, उनके महंगाई भत्ते (DA) में क्या चेंज होगा और बकाया एरियर का पेमेंट कब किया जाएगा? आइए इन उम्मीदों को लेकर एक्सपर्ट्स की ओर से आ रहे अनुमानों को देखते हैं. 

1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग
साल 2026 का आगाज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर होने वाला है. अभी लागू 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और केंद्र द्वारा मंजूर किया गया 8th Pay Commission 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है. हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक सिफारिशों का अभी इंतजार है, लेकिन इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. लेकिन ध्यान रहे कि अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक ये सभी आंकड़े अनुमानित है, लेकिन इनसे नया वेतन आयोग लागू होने के बाद तमाम मदों में होने वाले बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. 

8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? 
8th Pay Commission के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में होने वाली बढ़ोतरी कितनी होगी. यह दरअसल, कई आर्थिक और वित्तीय कारकों पर निर्भर करती है. इसे लेकर कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी प्रतीक वैद्य का कहना है कि अपेक्षाएं आमतौर पर पिछले रुझानों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं.

8th Pay Commission Salary Hike

वैद्य ने आगे कहा कि छठे वेतन आयोग ने औसतन लगभग 40% की Salary Hike मिला था, जबकि सातवें वेतन आयोग से 23-25% इजाफा वेतन में देखने को मिला था. वहीं आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक, 20% से 35% तक वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है. हालांकि, ये सैलरी कैलकुलेशन में अहम रोल निभाने वाले Fitment Factor पर निर्भर करेगा, जो 2.4 से 3.0 तक रह सकता है. 

DA में दिख सकते हैं क्या बदलाव? 
सैलरी हाइक के बाद बात करें, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते-महंगाई राहत (DA-DR) में बदलाव के बारे में, तो बता दें कि महंगाई से कर्मचारियों को बचाने के लिए इस भत्ते में समय-समय पर संशोधन किया जाता है, आमतौर पर साल में दो बार. जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA को भी समायोजित कर मूल वेतन में शामिल कर दिया जाता है. 

8th Pay Commission के तहत एक्सपर्ट का मानना है कि DA Calculation को 2026 के आसपास के महंगाई स्तरों को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठित किया जाएगा. इसका असर टेक होम सैलरी (Take Home Salary) और भविष्य में डीए में होने वाली बढ़ोतरी (DA Hike) दोनों पर दिख सकता है.

8th Pay Commission Salary Hike

बकाया एरियर का क्या होगा?
जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होने पर बकाया राशि का भुगतान आमतौर पर पहले लागू पे-कमीशन की तरह से ही किया जाता है. मतलब कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन भुगतान भले ही बाद क्यों न हो, लेकिन इसकी गणना वेतन आयोग लागू होने की तारीख से ही की जाती है. 

GenZCFO के फाउंडर सीए मनीष मिश्रा का कहना है कि बकाया राशि की गणना संभवतः 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, जो कि 7वें वेतन आयोग की अंतिम तिथि के रूप में निर्धारित की गई है. भले ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद असली भुगतान बाद में किया जाए.

कब खातों में आएगा बढ़ा हुआ पैसा? 
एक और सवाल ये कि क्या 8वां वेतन लागू होते ही बढ़ा हुआ पैसा खातों में आने लगेगा. एक्सपर्ट का कहना है कि वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि मिलने में समय लग सकता है और पहले के वेतन आयोगों की तरह कर्मचारियों-पेंशनर्स को इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए. 

प्रतीक वैद्य के मुताबिक, जिस तरह 7th Pay Commission को जनवरी 2016 से लागू हो गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी साल जून में मिली थी और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में किया गया था.

