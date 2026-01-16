विराट-अनुष्का ने अलीबाग में खरीदा करोड़ों का प्लॉट, क्यों इस जगह के दीवाने हैं सेलेब्स

सेलिब्रिटी कपल्स विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में करोड़ों का प्लॉट खरीदा है. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'CRE मैट्रिक्स' के अनुसार, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अलीबाग में 37.86 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर 5 एकड़ से अधिक की जमीन खरीदी है. मुंबई के पास स्थित यह क्षेत्र अपनी खूबसूरती और प्राइवेसी के लिए मशहूर है, जहां यह पावर कपल अपना नया आलीशान 'सेकंड होम' बनाने की तैयारी में है.

पिछले चार सालों में इसी क्षेत्र में यह उनका दूसरा बड़ा निवेश है. ताजा सौदे के तहत जमीन के दो अलग-अलग हिस्से खरीदे गए हैं, जिनमें से एक हिस्सा 1.474 हेक्टेयर और दूसरा 0.627 हेक्टेयर का है.

यह जमीन रायगढ़ जिले के अलीबाग में आवास बीच (Awas Beach) के पास स्थित जीराड गांव में खरीदी गई है. दस्तावेजों के अनुसार, इन दो भूखंडों को 13 जनवरी, 2026 को कुल 37.86 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा गया था. इस लेनदेन को पंजीकृत करने के लिए 2.27 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये की पंजीकरण फीस का भुगतान किया गया है.

क्यों अमीरों की पसंद बन रहा है अलीबाग?

अलीबाग अब केवल एक वीकेंड गेटवे नहीं, बल्कि लग्जरी निवेश का बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां की कीमतों में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त उछाल देखा गया है. अलीबाग में अपार्टमेंट्स की कैपिटल वैल्यू ₹15,000 से ₹17,000 प्रति वर्ग फुट के बीच चल रही है.

वहीं खेती योग्य जमीन की कीमतें ₹3 करोड़ से ₹5 करोड़ प्रति एकड़ तक हैं. प्लॉट यानी रिहायशी निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन की कीमतें ₹8 करोड़ से ₹10 करोड़ प्रति एकड़ के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

विराट-अनुष्का, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के निवेश ने यहां की जमीन को 'प्रीमियम' बना दिया है. साथ ही बड़े बिजनेसमैन और हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) अब भीड़भाड़ वाले मुंबई के बजाय अलीबाग में अपने 'सेकंड होम' को प्राथमिकता दे रहे हैं.

भारत के अरबपतियों और फिल्मी सितारों के लिए अलीबाग पहली पसंद बन गया है. प्राइवेसी की गारंटी और लग्जरी लाइफस्टाइल के इसी आकर्षण ने किंग कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे पावर कपल को एक बार फिर यहां करोड़ों का निवेश करने पर मजबूर कर दिया है. आज स्थिति यह है कि यहां की मिट्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और हर बड़ा नाम समंदर किनारे अपने एक छोटे से 'स्वर्ग' की तलाश में अलीबाग का रुख कर रहा है.

