आपका खाली मकान बना सकता है अमीर! ऐसे होगी रेंट से कई गुना ज्यादा कमाई

आज के समय में 'रेंटल इनकम' का पारंपरिक तरीका बदल रहा है. अब लोग महीने के बंधे-बंधाए किराये की जगह अपनी प्रॉपर्टी से 'शॉर्ट-स्टे' के जरिए अधिक मुनाफा कमा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीयों में घूमने का क्रेज बढ़ा है, और इसका सीधा फायदा 'होमस्टे' बिजनेस को मिल रहा है. अगर आपके पास कोई खाली फ्लैट या मकान है, तो वह आपके लिए एक बेहतरीन कमाई का जरिया बन सकता है.

होमस्टे शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसी है. क्या वह किसी टूरिस्ट स्पॉट, बिजनेस हब, अस्पताल या एयरपोर्ट के पास है. Airbnb जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग ऐसी जगहों को प्राथमिकता देते हैं, जहां से आवाजाही आसान हो. अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी शांत इलाके में है, तो आप उसे 'वर्क-केशन' के रूप में प्रमोट कर सकते हैं, जहां लोग शांति से काम करने के लिए आते हैं.

लाइसेंस और कानूनी कागजी कार्रवाई

भारत में होमस्टे चलाने के लिए कुछ कानूनी नियमों का पालन जरूरी है. सबसे पहले आपको अपने राज्य के पर्यटन विभाग (Tourism Department) में पंजीकरण कराना होगा, इसके अलावा, नगर निगम से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है. अगर आप विदेशी मेहमानों को ठहराना चाहते हैं, तो गृह मंत्रालय के पोर्टल पर 'फॉर्म-सी' (Form-C) भरने की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी. सोसायटी में रहने वालों को अपनी RWA से भी अनुमति लेनी चाहिए ताकि भविष्य में पड़ोसियों से विवाद न हो.

होमस्टे बिजनेस में 'फर्स्ट इम्प्रेशन' ही सब कुछ है. आपको घर को इस तरह सजाना चाहिए कि वह होटल जैसा ठंडा न लगे, बल्कि घर जैसा गर्म और स्वागत योग्य लगे. सफेद साफ चादरें, आरामदायक गद्दे, हाई-स्पीड वाई-फाई और एक सुसज्जित किचन सबसे बुनियादी जरूरतें हैं. आज के मेहमान 'सेल्फ-चेक-इन' और यूनिक डेकोरेशन को काफी पसंद करते हैं. सुरक्षा के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट जरूर रखें.

जब आप अपनी प्रॉपर्टी को Airbnb या अन्य साइट्स पर लिस्ट करें, तो तस्वीरों की गुणवत्ता से समझौता न करें. धुंधली या खराब रोशनी वाली तस्वीरें आपकी बुकिंग कम कर सकती हैं. दिन की प्राकृतिक रोशनी में ली गई प्रोफेशनल तस्वीरें घर को बड़ा और खुला दिखाती हैं. अपनी लिस्टिंग के विवरण में साफ तौर पर लिखें कि घर के पास कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और आपके यहां 'हाउस रूल्स' क्या हैं.

Airbnb पर आपकी सफलता आपकी रेटिंग पर टिकी होती है. एक 'सुपरहोस्ट' बनने के लिए आपको मेहमानों के आने से पहले घर की डीप क्लीनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए. मेहमानों के लिए एक 'वेलकम किट' रखें, जिसमें स्थानीय चाय, कॉफी या कुछ स्नैक्स हों. उनके मैसेज का तुरंत जवाब देना और चेक-इन के समय उनकी मदद करना आपको 5-स्टार रेटिंग दिला सकता है. जितनी अच्छी रेटिंग होगी, प्लेटफॉर्म आपकी लिस्टिंग को उतना ही ऊपर दिखाएगा.

मुनाफे का गणित और टैक्स मैनेजमेंट

वित्तीय दृष्टिकोण से देखें तो होमस्टे सामान्य रेंट के मुकाबले 50% से 100% तक ज्यादा कमाई दे सकता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी फ्लैट का किराया ₹25,000 है, तो Airbnb के जरिए आप ₹50,000 से ₹60,000 तक कमा सकते हैं. हालांकि, इसमें सफाई का खर्च, बिजली का बिल और प्लेटफॉर्म की कमीशन फीस भी शामिल होती है. जीएसटी (GST) नियमों का भी ध्यान रखें, अगर आपका सालाना टर्नओवर सीमा से अधिक है.

इस बिजनेस में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे मेहमानों द्वारा शोर-शराबा या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना. इसके लिए हमेशा 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' का नियम रखें और मेहमानों की आईडी जरूर चेक करें. साथ ही, समय-समय पर प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करवाते रहें ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे.

