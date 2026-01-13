जितेंद्र और तुषार कपूर की मेगा रियल एस्टेट डील, ₹559 करोड़ में बेची मुंबई की प्रॉपर्टी

बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर और उनके पिता, दिग्गज स्टार जितेंद्र कपूर ने मुंबई के चांदीवली इलाके में एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी का सौदा किया है. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक फर्म 'स्क्वायर यार्ड्स' के अनुसार, तुषार कपूर की कंपनी 'तुषार इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' और जितेंद्र की कंपनी 'पैंथियन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड' ने मिलकर इस संपत्ति को ₹559.25 करोड़ में बेचा है.

इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को जापान की दिग्गज कंपनी 'NTT ग्लोबल डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' ने खरीदा है. यह मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में इस साल के सबसे बड़े कमर्शियल सौदों में से एक माना जा रहा है.

मई में भी कपूर फेमिली ने बेची थी करोड़ों की जमीन

इससे पहले, मई 2025 में भी जितेंद्र कपूर और उनके परिवार ने मुंबई के अंधेरी इलाके में अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा ₹855 करोड़ में NTT ग्लोबल डेटा सेंटर्स को बेचा था. माना जाता है कि यह पिछले साल (2025) मुंबई में दर्ज किए गए सबसे महंगे लैंड डील्स में से एक था. इस तरह जितेंद्र कपूर और तुषार कपूर की कंपनियों ने मिलकर बैक-टू-बैक दो बड़ी डील पूरी की हैं.

चांदीवली मध्य मुंबई का एक उभरता हुआ रेजीडेंशियल-कमर्शियल माइक्रो-मार्केट है, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और बेहतर होते बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के लिए जाना जाता है. पवई, अंधेरी ईस्ट और साकी नाका जैसे स्थापित बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के बीच स्थित होने के कारण, चांदीवली को जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR), एलबीएस मार्ग और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलती है.

यह इलाका मुंबई मेट्रो लाइन 1 और आगामी मेट्रो कॉरिडोर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे शहर के प्रमुख हिस्सों तक पहुंच आसान हो गई है. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इसकी निकटता निवासियों और व्यवसायों दोनों के लिए इसके आकर्षण को और बढ़ाती है.



