भूल जाइए विदेश, दुनिया को टक्कर देते हैं भारत के ये शॉपिंग मॉल, नोएडा है नंबर-1

भारत में शॉपिंग का अंदाज अब पूरी तरह बदल चुका है. सड़कों की धूल और भीड़भाड़ से दूर, लोग अब आलीशान मॉल्स में वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं. देश में कई ऐसे ठिकाने हैं जो केवल शॉपिंग ही नहीं, बल्कि सिनेमा, गेमिंग और खान-पान के साथ एक 'कम्प्लीट वेकेशन' का अनुभव देते हैं.

अब शॉपिंग का मतलब सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक आलीशान अनुभव है (Photo: Pixabay)
अब शॉपिंग का मतलब सिर्फ सामान नहीं, बल्कि एक आलीशान अनुभव है (Photo: Pixabay)

रियल एस्टेट की दुनिया में अब निवेश का केंद्र केवल ईंट-पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि 'एक्सपीरिएंशियल डेस्टिनेशंस' बन गए हैं. आज का उपभोक्ता सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वह एक ऐसा 'लाइफस्टाइल इकोसिस्टम' चाहता है, जहां सुख-सुविधा और लग्जरी का मिलन हो. पारंपरिक बाजारों की धूल और शोर-शराबे को पीछे छोड़ते हुए, अब पूंजी और ग्राहकों का झुकाव उन विशाल शॉपिंग मॉल्स की ओर बढ़ा है जो आधुनिक वास्तुकला, हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीमियम एमेनिटीज का एक साथ अनुभव कराते हैं. एक ही छत के नीचे इंटरनेशनल रिटेल ब्रांड्स, मल्टीप्लेक्स और फाइन-डाइनिंग का यह नया रियल एस्टेट मॉडल न केवल कमर्शियल वैल्यू बढ़ा रहा है, बल्कि शहर के 'पॉश लाइफस्टाइल' की नई पहचान भी बन गया है.

भारत में पिछले कुछ दशकों में ऐसे कई मॉल्स बने हैं जो अपनी भव्यता और सुख-सुविधाओं के मामले में दुनिया के किसी भी बड़े देश को टक्कर दे सकते हैं. तो चलिए जानते हैं, देश के उन 5 सबसे बड़े और शानदार मॉल्स के बारे में जहां कदम रखते ही आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा.

1. डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, नोएडा

इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है नोएडा के डीएलएफ (DLF) मॉल ऑफ इंडिया का. लगभग 20 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला यह मॉल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे विशाल शॉपिंग सेंटर है. यहां का अनुभव किसी जादू से कम नहीं है क्योंकि इसे अलग-अलग जोन में बांटा गया है. यहां 330 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, जहां आपको छोटे से लेकर सबसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे.

मनोरंजन की बात करें तो यहां 7 स्क्रीन वाला एक शानदार मल्टीप्लेक्स और बच्चों के लिए खास गेमिंग जोन है. इतना ही नहीं, अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो यहां के 75 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और कैफे में आप दुनिया भर के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं. यह मॉल सिर्फ खरीदारी का जरिया नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का एक बड़ा केंद्र है.

यह भी पढ़ें: हिमालय की इस जगह को देख भूल जाएंगे स्विट्जरलैंड! दिन में 3 बार रंग बदलता है झील का पानी

2. लुलु मॉल, तिरुवनंतपुरम

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित लुलु मॉल अपनी भव्यता के कारण आज पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है. 19 लाख वर्ग फुट में फैला यह मॉल अपनी आधुनिक बनावट और वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के लिए जाना जाता है. इस जगह पर ग्राहकों की सुविधा का इतना ध्यान रखा गया है कि परिसर के अंदर ही 8 मंजिला मल्टी-लेवल पार्किंग तैयार की गई है, ताकि भीड़भाड़ के समय भी किसी को परेशानी न हो. इन विशाल गलियारों में घूमते हुए आप बेहतरीन ब्रांड्स की खरीदारी कर सकते हैं और इसके बड़े गेमिंग जोन में अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.

3. लुलु मॉल, कोच्चि

केरल का ही एक और रत्न है कोच्चि का लुलु मॉल. यह लगभग 18.5 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और सालों से दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय ठिकानों में से एक बना हुआ है. इस मॉल की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल फूड कोर्ट है, जहां एक साथ 2500 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं. यह भारत के सबसे बड़े डाइनिंग एरिया में से एक है. फिल्मों के दीवानों के लिए इस परिसर में 9 स्क्रीन वाला 'गोल्ड क्लास' मल्टीप्लेक्स मौजूद है, जो सिनेमा देखने के अनुभव को बिल्कुल शाही बना देता है. इसके 250 से ज्यादा स्टोर्स में स्थानीय मसालों से लेकर विदेशी कपड़ों तक सबकुछ उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: इंडिगो के बाद इस एयरलाइन ने खोला डिस्काउंट का पिटारा, 30% कम दाम में करें विदेश की सैर

4. एम्बिएंस मॉल, गुरुग्राम

अगर आपकी पसंद प्रीमियम और इंटरनेशनल है, तो गुड़गांव (गुरुग्राम) का एम्बिएंस मॉल आपके लिए ही बना है. 18 लाख वर्ग फुट में फैला यह स्थल अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है. इस मॉल की दुकानों में दुनिया के वो तमाम महंगे ब्रांड्स मिल जाएंगे, जिनका नाम आपने सुना होगा. इसकी खूबसूरती यह है कि इस मॉल में बजट का ध्यान रखने वाले खरीदारों के लिए भी विकल्प हैं और उन शौकीनों के लिए भी जो केवल प्रीमियम चीजें ही पसंद करते हैं. इसके रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले विदेशी व्यंजन और अंदर का शांत माहौल पर्यटकों को बार-बार अपनी ओर खींचता है.

5. सेलेक्ट सिटी वॉक, नई दिल्ली

अंत में बात करते हैं दिल्ली के साकेत में स्थित सेलेक्ट सिटी वॉक की. भले ही यह लिस्ट में पांचवें नंबर पर हो, लेकिन इसकी चमक-धमक और लोकप्रियता किसी से कम नहीं है. 13 लाख वर्ग फुट में फैले इस रिटेल हब में 600 से ज्यादा ब्रांड्स की मौजूदगी है. यह दिल्ली के सबसे प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है और इस मॉल की सजावट, खासकर त्योहारों के समय, देखने लायक होती है. दिल्ली आने वाले मुसाफिरों के लिए यह जगह एक बड़ा आकर्षण है क्योंकि शॉपिंग के साथ-साथ इस परिसर में शानदार आउटडोर एरिया भी है जहां आप शाम की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं.

---- समाप्त ----
