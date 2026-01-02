scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

किराएदार खाली नहीं कर रहा है घर, क्या करें मकान मालिक? जानें अपने कानूनी अधिकार

रेंट एग्रीमेंट खत्म होने पर किराएदार का घर न छोड़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानूनन आप उनसे ज्यादा किराया वसूल सकते हैं? बेदखली की कानूनी प्रक्रिया से लेकर आपके अधिकारों तक जानें अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने का हर तरीका.

Advertisement
X
किराएदार के कब्जे से कैसे बचाएं अपना घर (Photo-ITG)
किराएदार के कब्जे से कैसे बचाएं अपना घर (Photo-ITG)

भारत में प्रॉपर्टी रेंट पर देना कमाई का एक अच्छा जरिया है, लेकिन यह तब सिरदर्द बन जाता है, जब किराएदार एग्रीमेंट की अवधि पूरी होने के बाद भी घर खाली करने से मना कर दे. कई बार किराएदार 'कब्जे' की धमकी देते हैं या कोर्ट कचहरी का डर दिखाते हैं. ऐसी स्थिति में कानून मकान मालिक के साथ है, बशर्ते आप सही कानूनी रास्ता अपनाएं.

विवाद को बढ़ाने से पहले बातचीत का रास्ता अपनाना सबसे बेहतर होता है. अगर किराएदार बात नहीं मान रहा है, तो एग्रीमेंट खत्म होने के तुरंत बाद किसी वकील के माध्यम से 'लीगल नोटिस' भेजें. इस नोटिस में साफ लिखें कि रेंट एग्रीमेंट खत्म हो चुका है और उन्हें एक तय समय के भीतर घर खाली करना होगा, लीगल नोटिस एक मजबूत सबूत होता है कि आपने किराएदार को मोहलत दी थी.

यह भी पढ़ें: 2026 में घर खरीदना कितना अलग होगा? रियल एस्टेट के ये 'गेम-चेंजर' बदलाव जान लीजिए

सम्बंधित ख़बरें

रिश्तों में खिंचाव के बीच जल सहयोग जारी, भारत और बांग्लादेश ने शुरू की गंगा-पद्मा की संयुक्त माप
न्यूयॉर्क से दिल्ली और सिडनी से दुबई तक... दुनिया भर में ऐसे मना नए साल का जश्न
new year calendar 2020
सदियों रही 11 मिनट की गड़बड़ी, 'लापता' हो गए 10 दिन, विज्ञान नहीं आस्था पर टिका है अंग्रेजी कैलेंडर
Happy New Year 2026 Wishes in Hindi (Getty Image)
नए साल पर शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में कहें Happy New Year!
दिल्ली-मुंबई से गोवा तक जश्न में झूमे लोग (Photo: PTI)
दिल्ली-मुंबई से गोवा तक नए साल का जश्न... कहीं आतिशबाजी तो कहीं झूमते दिखे लोग

'मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021' (Model Tenancy Act) का सहारा

भारत सरकार ने मकान मालिकों के हितों की रक्षा के लिए 'मॉडल टेनेंसी एक्ट' को मंजूरी दी है. कई राज्यों ने इसे लागू भी किया है. इस कानून के तहत- अगर एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी किराएदार घर खाली नहीं करता, तो मकान मालिक ज्यादा किराया वसूलने का हकदार है. वहीं अगर नोटिस के बाद भी घर खाली नहीं होता, तो आपको सिविल कोर्ट में 'इविक्शन सूट' (Eviction Suit) यानी बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा. कोर्ट इन आधारों पर किराएदार को निकालने का आदेश दे सकता है.

Advertisement

क्या मकान मालिक खुद बल प्रयोग कर सकता है?

यहां सावधानी बरतनी जरूरी है. कानूनन मकान मालिक किराएदार का सामान बाहर फेंकना या जबरदस्ती ताला लगाने जैसे कोई काम नहीं कर सकता है. वहीं बिजली या पानी का कनेक्शन काटना भी उसके लिए गलत हो सकता है क्योंकि कोर्ट इसे प्रताड़ना मान सकता है. अगर मकान मालिक किराएदार के साथ मारपीट करता है, तो किराएदार उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकता है.

विवादों से बचने के लिए हमेशा 11 महीने का 'लीव एंड लाइसेंस' एग्रीमेंट करवाएं और उसे रजिस्टर जरूर कराएं. 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है ताकि यह रेंट कंट्रोल एक्ट की जटिलताओं से बाहर रहे और मकान मालिक का पलड़ा भारी रहे.

कानून की नजर में प्रॉपर्टी आपकी है, इसलिए घबराएं नहीं. एग्रीमेंट की शर्तों को मजबूत रखें और विवाद होने पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया शुरू करें.

यह भी पढ़ें: मेट्रो सिटीज नहीं, अब टियर-2 शहरों में बढ़ेगी प्रॉपर्टी की मांग, हवाई कनेक्टिविटी ने बदला रियल एस्टेट का गेम

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement