सिर्फ करोड़ों के फ्लैट नहीं, गुरुग्राम के वो 5 ठिकाने जहां बजट में मिलेगा घर

गुरुग्राम अक्सर अपने लग्जरी घरों की वजह से चर्चा में रहता हैं जहां घरों के दाम करोड़ों तक जाते हैं, लेकिन अब आप सरकारी स्कीमों पर नजर बनाए रखें तो आपको किफायती दामों पर भी घर मिल सकता है.

गुरुग्राम में कहां खरीदे किफायती घर? (Photo-ITG)
गुरुग्राम अक्सर अपनी आसमान छूती कीमतों और करोड़ों के लक्जरी अपार्टमेंट्स के लिए चर्चा में रहता है. अक्सर सोशल मीडिया पर लोग अपना दर्द बयां करते हैं कि कैसे उनके लिए यहां घर खरीदना सपना भर रह गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चमक-धमक वाले शहर में आज भी कुछ ऐसे इलाके और सरकारी स्कीमें मौजूद हैं, जहां एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बजट में घर खरीद सकता है.

अगर आप भी दिल्ली-NCR में घर तलाश रहे हैं और करोड़ों का बजट नहीं है, तो हरियाणा सरकार की Affordable Housing Policy और HUDA (HSVP) की योजनाओं ने राह आसान कर दी है. 

सेक्टर  95 (न्यू गुरुग्राम)

न्यू गुरुग्राम का यह हिस्सा तेजी से उभरता हुआ हब है, पटौदी रोड से इसकी कनेक्टिविटी और द्वारका एक्सप्रेसवे की निकटता इसे पहली पसंद बनाती है. यहां कई बड़े डेवलपर्स के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, यहां 2BHK फ्लैट्स की कीमत लगभग 45 लाख से ₹50 लाख के बीच शुरू होती है. यह इलाका भविष्य के कमर्शियल हब के पास है, जिससे इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी अच्छे मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: मुंबई-दिल्ली से सस्ता दुबई! भारतीय खूब खरीद रहे हैं घर, एक साल में दोगुना हुआ निवेश

सोहना रोड (साउथ गुरुग्राम)

सोहना अब केवल गुरुग्राम का बाहरी इलाका नहीं रहा, बल्कि इसे 'साउथ गुरुग्राम' के रूप में विकसित किया जा रहा है. सोहना एलिवेटेड रोड बनने के बाद राजीव चौक से यहां पहुंचना मात्र 15-20 मिनट का काम है. यहां 1BHK और 2BHK के विकल्प ₹28 लाख से ₹45 लाख की रेंज में मिल जाते हैं. अरावली की पहाड़ियों के पास होने के कारण यहां का वातावरण शहर के शोर-शराबे से शांत और हरा-भरा है.

सेक्टर 102 से 104 (द्वारका एक्सप्रेसवे के पास)

द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरी तरह चालू होने के बाद इन सेक्टर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत यहां अभी भी सीमित बजट वाले विकल्प मौजूद हैं. दिल्ली और आईजीआई एयरपोर्ट से सीधे जुड़ाव के कारण यह वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है. रीसेल और नए अलॉटमेंट में ₹40 लाख से ₹55 लाख के आसपास घर मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: अगला नोएडा बनेगा 'न्यू आगरा', आसमान पर पहुंचने वाले हैं जमीनों के दाम!

सेक्टर 70 और 70A (SPR रोड)

ये सेक्टर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के पास रहना चाहते हैं, लेकिन वहां की कीमतें अफोर्ड नहीं कर सकते. यहां घर की तलाश 50 लाख से ₹55 लाख के बजट में पूरी हो सकती है. कॉर्पोरेट ऑफिसों और स्कूलों के नजदीक होने के कारण यहां रेंटल डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है.

सेक्टर 79 और 81 (NH-8 के नजदीक)

अरावली की तलहटी में बसे ये सेक्टर्स अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं. नेशनल हाईवे-8 से सीधा जुड़ाव इसे मानेसर और दिल्ली दोनों के करीब रखता है. यहां बजट ₹30 लाख से ₹48 लाख के बीच रहता है. यहां प्रदूषण का स्तर शहर के बाकी हिस्सों के मुकाबले कम है और सड़कें काफी चौड़ी हैं.

किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले Haryana RERA (HRERA) की वेबसाइट पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जांचें।

अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मिलने वाली ब्याज सब्सिडी (लगभग ₹2.67 लाख तक) के बारे में अपने बैंक से जरूर बात करें. सरकारी ड्रॉ और नई स्कीमों की जानकारी के लिए समय-समय पर hsvphry.org.in चेक करते रहें. बजट तय करते समय रजिस्ट्री चार्ज, GST और मेंटेनेंस फंड को भी ध्यान में रखें.

 

