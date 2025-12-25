क्या फिर टूटेगा IndusInd Bank का शेयर? नई जांच शुरू... ₹1960Cr की धोखाधड़ी का मामला

इंडसइंड बैंक का संकट (IndusInd Bank Crisis) कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी साल मई महीने में उजागर 1959.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अब इस बैंक की फिर से जांच शुरू हो गई है. गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने लेखांकन और डेरिवेटिव संबंधी मुद्दों को लेकर बैंक की जांच शुरू की है. इस खबर के बाद निवेशकों की नजर शेयर पर है, क्योंकि जब फ्रॉड का ये मामला सामने आया था, तो IndusInd Bank Share Crash हो गया था.

बैंक ने शेयर की जांच की जानकारी

रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक की ओर से बीते कारोबारी दिन बुधवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में बताया गया कि यह जांच उन मुद्दों से संबंधित है जिनका खुलासा बैंक ने पहले किया था. इसमें आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेड का लेखांकन, अन्य एसेट्स और देनदारियों के तहत दर्शाए गए अस्पष्ट बैलेंस के अलावा बैंक के माइक्रोफाइनेंस बिजनेस से मिलने वाले ब्याज और शुल्क आय से जुड़ी कमियां शामिल हैं. ये जांच कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 212 के तहत बैंक के मामलों की औपचारिक जांच है.

गौरतलब है कि ये धारा 212 केंद्र सरकार को कॉरपोरेट धोखाधड़ी के जटिल और गंभीर मामलों को SFIO को सौंपने का अधिकार देती है, जिससे एजेंसी को वित्तीय अभिलेखों की जांच करने, मामले से जुड़े व्यक्तियों को तलब करने समेत अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं. बैंक की ओर से ये भी बताया कि उसे एसएफआईओ से 23 दिसंबर, 2025 को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जांच के संबंध में जानकारी और दस्तावेज मांगे गए थे.

इसी साल बड़ा फ्रॉड हुआ था उजागर

SFIO की जांच इस साल 2025 की शुरुआत में सामने आई महत्वपूर्ण लेखांकन संबंधी चिंताओं के मद्देनजर शुरू हुई है. बता दें कि अप्रैल में बैंक के बाहरी लेखा परीक्षक ने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के कारण 31 मार्च, 2025 तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ₹1,959.98 करोड़ की धांधली उजागर की थी और 15 अप्रैल को इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) ने एक अन्य बाहरी एजेंसी के निष्कर्षों का अलग से खुलासा किया था. जिसमें डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़ी चूक के कारण बैंक की संपत्ति में 1,979 करोड़ के निगेटिव इम्पैक्ट का अनुमान लगाया गया था.

खुलासा होते ही बिखर गया था शेयर

जब IndusInd Bank में धोखाधड़ी का ये मामला उजागर हुआ था, उसके बाद IndusInd Bank Stock में सुनामी सी आ गई थी और निवेशक खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे. ये शेयर देखते ही देखते बिखरने लगा था और 60 फीसदी के आसपास तक टूट गया था. अब एक बार फिर नई जांच का असर बैंकिंग स्टॉक पर देखने को मिल सकता है. बता दें गुरुवार को क्रिसमस के मौके पर शेयर मार्केट में हॉलिडे (Stock Market Christmas Holiday) है और कारोबारी कल शुक्रवार को होगा.

अभी कैसा है IndusInd Share का हाल?

शेयर बाजार (Stock Market) में बीते कारोबारी दिन बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी में सु्स्ती देखने को मिली थी. इस बीच कारोबार के दौरान IndusInd Bank Share मामूली गिरावट के साथ 848.90 रुपये पर क्लोज हुआ था. बता दें कि साल की शुरुआत में ये धोखाधड़ी का मामला खुलने से पहले फरवरी में इस शेयर का भाव 1086 रुपये के 52 वीक के हाई पर पहुंच गया था, लेकिन IndusInd Fraud Case का खुलासा होते ही ये भरभराकर टूटा और 606 रुपये के लेवल पर आ गया था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

