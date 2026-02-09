scorecardresearch
 
ये पांच कारण... जिनसे शेयर बाजार में धुआंधार तेजी, अमेरिका से भी है बड़ा कनेक्शन

Stock Market में सप्ताह के पहले दिन जोरदार तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. सेंसेक्स जहां 84,000 के पार निकलकर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी भी 26,000 के स्तर के करीब पहुंच गया है. इस बीच शुरुआती कारोबार में ही 68 शेयरों ने 52 वीक का नया हाई लेवल छू लिया.

शेयर बाजार में कई कारणों से आई तूफानी तेजी. (File Photo: ITG)
भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गदर (Indian Stock Market Surge) मचा रहा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 84,000 के पार कारोबार कर रहा है, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 भी खुलने के साथ ही दौड़ लगाते हुए 26,000 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है. शेयर बाजार में उछाल के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जबकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी समेत अन्य कई कारकों ने बाजार को सपोर्ट किया है. इस बीच कई बड़े शेयर ताबड़तोड़ रफ्तार से भागते नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं तेजी के पीछे के बड़े कारणों के बारे में विस्तार से... 

खुलते ही Sensex-Nifty बने रॉकेट 
सबसे पहले नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स की सप्ताह के पहले दिन की चाल के बारे में, तो बीएसई का सेंसेक्स पिछले बंद 83,580 की तुलना में उछलकर 84,177 पर खुला था और फिर 84,314 तक चढ़ गया था. हालांकि ये शुरुआती तेजी पर बाजार में कारोबार आगे बढ़ने के साथ कुछ धीमी पड़ी फिर भी सेंसेक्स करीब 500 अंकों की उछाल के साथ 84,000 के पार कारोबार कर रहा था. तेजी के चलते BSE Market Cap  भी उछलकर 470 लाख करोड़ रुपये के पार निकल गया और निवेशकों ने जमकर कमाई की. 

एनएसई निफ्टी की बात करें, तो इसकी चाल भी सेंसेक्स के जैसी ही नजर आई और ये इंडेक्स पिछले बंद 25,693 की तुलना में उछलकर 25,888 पर खुला और फिर देखते ही देखते 25,922 के लेवल पर जा पहुंचा. दो घंटे के कारोबार के बाद भी निफ्टी 170 अंक की तेजी लेकर ट्रेड कर रहा था. 

ओपन होते ही 68 शेयरों ने छुआ हाई
शेयर बाजार के पॉजिटिव रुख के बीच कारोबार की शुरुआत में 3312 शेयरों में से 2334 शेयर जोरदार तेजी लेकर ग्रीन जोन में ओपन हुए, जबकि 807 शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट के साथ रेड जोन में ट्रेड स्टार्ट किया. वहीं करीब 171 शेयरों की फ्लैट ओपनिंग हुई यानी इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में ही BSE पर 68 शेयरों ने अपने 52 वीक के नए हाई लेवल को छू लिया था, तो वहीं 44 शेयर ऐसे थे, जो 52 वीक के लो पर जा पहुंचे. 

Stock Market Rise

US से जुड़ा बाजार में तेजी का कनेक्शन
शेयर बाजार में तेजी के पीछे के बड़े कारणों की बात करें, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कनेक्शन अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है. दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के ऐलान के बाद इसे लेकर फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सेंसेक्स-निफ्टी रॉकेट बने हुए हैं. 

पहला कारण: भारत-US Trade फ्रेमवर्क
Stock Market में तेजी के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण India-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क माना जा सकता है, जिसके जारी होने से इस व्यापार समझौते के नफा-नुकसान बाजार को भी समझ आने लगे हैं. बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का ऐलान किया थी और इसका उद्देश्य Tariff Cut के साथ ही एनर्जी सेक्टर में पार्टनरशिप मजबूत करना है. बता दें कि बीते करीब 10 महीने से जारी टैरिफ टेंशन का डील के ऐलान के साथ ही अंत हो गया है और अब भारत पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% पर आ गया है. 

India Us Trade Deal

दूसरा कारण: विदेशी बाजारों में तेजी से जोश हाई
ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर अक्सर देखने को मिला है और सोमवार को विदेशों से भी ग्रीन सिग्नल मार्केट के लिए मिल रहे थे. दरअसल, शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजारों (US Stock Markets) तेजी के साथ बंद हुए थे, तो वहीं सोमवार को एशियाई बाजार भी बमबम नजर आए. Japan Nikkei करीब 5% के आसपास की उछलकर 56,600 के पार, हांगकांग का Hang Seng 1.50% चढ़कर 26,950 पर कारोबार करता दिखाई दिया. साउथ कोरिया के KOSPI भी करीब 4 फीसदी की उछाल के साथ 5290 पर पहुंच गया. इसके भारतीय बाजार का सेंटीमेंट भी पॉजिटव रहा और सेंसेक्स-निफ्टी की जोरदार शुरुआत हुई.  

तीसरा कारण: भारतीय रुपया में उछाल 
शेयर बाजार में तेजी को भारतीय मुद्रा (Indian Currency) ने भी पूरा सपोर्ट किया. भारतीय रुपया (Indian Rupee) बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.66 के स्तर पर क्लोज हुआ था. वहीं सोमवार को जब करेंसी मार्केट में कारोबार की शुरुआत हुई, तो ओपनिंग के साथ ही Rupee Against Dollar 11 पैसे की उछाल के साथ बढ़कर 90.55 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. 

India Rupee Against Dollar

चौथा कारण: FPIs की धड़ाधड़ खरीदारी
अगला यानी चौथा कारण शेयर बाजार में तेजी के पीछे लंबे समय के बाद विदेशी निवेशकों की वापसी को माना जा सकता है, जो फरवरी महीने में भारतीय इक्विटी मार्केट में जमकर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं.  FII Buying का आंकड़ा देखें, तो बीते शुक्रवार को उन्होंने 1,950.77 करोड़ रुपये का निवेश किया था. इसका सपोर्ट भी शेयर बाजार में तेजी के रूप में देखने को मिला है. फरवरी के पहले सप्ताह में ही विदेशी निवेशकों ने 8,100 करोड़ रुपये की खरीदारी कर डाली है. India-US Trade Deal के बाद उनका रुख पॉजिटिव हुआ है. 

पांचवां कारण: Q3 नतीजों से बाजार का जोश हाई
पांचवें कारण की बात करें, तो इस समय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के नतीजे जारी किए जा रहे हैं और तमाम बड़ी कंपनियां ने दमदार कमाई दर्ज की है. देश के सबसे बड़े बैक एसबीआई को Q3 में 21,028 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ और शानदार नतीजों के बाद सोमवार को शेयर में 6% के आसपास की तेजी आई और ये  1139.70 रुपये के नए 52 वीक के हाई पर पहुंच गया. इसके अलावा टाटा ग्रुप की कंपनी Tata Steel का शेयर भी 3% उछलकर 203 रुपये नए हाई पर पहुंचा. ऐसे ही कुछ शेयरों ने शेयर बाजार को रफ्तार देने में अहम रोल निभाया. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
