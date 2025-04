Trump ने अब ऐसा क्या कहा? देखते ही देखते बिखर गया US Market... डॉलर भी धड़ाम

अमेरिकी शेयर बाजार में एक बार फिर से हाहाकार (US Stock Market Crash) देखने को मिला है. सोमवार को डाउ जोंस, नास्डैक और एसएंडपी तीनों इंडेक्स बुरी तरह टूटे. पहले से ट्रंप टैरिफ (Trump Tariff) के चलते शुरू हुए ट्रेड वॉर (Trade War) के बीच राष्ट्रपति ने अब यूएस फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल पर निशाना साधा है और केंद्रीय बैंक (Trump On US Fed) की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े किए हैं. इसके चलते बाजार में हड़कंप मचा नजर आया और इंडेक्स 2 फीसदी से ज्यादा टूट गए. यही नहीं डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

डाउ जोंस से नास्डैक तक बिखरे

सबसे पहले बताते हैं US Share Market के बारे में, तो सोमवार को कारोबार के दौरान माइक्रोसॉफ्ट से लेकर NVIDIA तक और ऐपल से लेकर टेस्ला तक के शेयर बुरी तरह टूटे. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा गिरावट इन्ही मैग्नीफिसेंट सेवन ग्रुप में शामिल शेयरों में आई, जो Nasdaq को प्रभावित करते हैं. इसके चलते कारोबार खत्म होने पर Dow Jones इंडस्ट्रियल एवरेज 2.48% फिसलकर बंद हुआ, तो वहीं S&P 500 इंडेक्स 2.36% की गिरावट लेकर क्लोज हुआ. Nasdaq Composite में भी 2.55 फीसदी की तगड़ी गिरावट आई.

डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के चलते पहले से ही छिड़ी ट्रेड वॉर के बीच अब उनके फेड प्रमुख पर बयानों से हलचल बढ़ गई है. इसका असर न केवल शेयर बाजारों पर दिखा है, बल्कि US Dollar Index भी फिसलकर तीन साल के निचले स्तर 97.92 पर आ गया है.

पॉवेल पर ट्रंप ने ऐसा क्या कहा?

अब बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने फेड रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल को लेकर क्या कहा है, जिसका असर अमेरिकी शेयर बाजारों पर देखने को मिला है. Donald Trump ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पॉलिसी रेट्स में कटौती नहीं करने के लिए पॉवेल की आलोचना की. ट्रंप ने पॉवेल पर निशाना साधना बीते गुरुवार से ही शुरू कर दिया था, जब ओवल ऑफिस में उन्होंने कहा था, 'अगर मैं उन्हें बाहर करना चाहता हूं, तो वे बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे, मेरा विश्वास करें, मैं उनसे खुश नहीं हूं.' वहीं बीते कारोबारी दिन सोमवार को उन्होंने एक बार फिर फेड प्रमुख पर निशाना साधा और अपनी पोस्ट में पॉवेल के लिए लिखा, 'मिस्टर टू लेट, अ मेजर लूजर.'

एशियाई बाजारों का क्या है हाल?

अमेरिकी शेयर बाजार के टूटने का असर कुछ एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिला है. जापान का निक्केई (Japan Nikkei) रेड डोन में कारोबार कर रहा है, तो वहीं हांगकांग का हैंगसैंग (Hang Seng) भी रेज जोन में ट्रेड कर रहा है. इसके अलावा DAX और CAC में भी गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे में भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिख सकता है. हालांकि, Indian Stock Market की बात करें, तो बीते पांच कारोबारी दिनों से सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है.