US-China टैरिफ टेंशन से सहमा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, खुलते ही बिखरे ये 10 स्टॉक

शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ लाल निशान पर हुई. डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर 100% टैरिफ के ऐलान का असर एशियाई शेयर बाजारों के साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां ओपनिंग के बाद कुछ ही मिनटों में 400 अंक से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 120 अंक के आस-पास की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था. शुरुआती कारोबारी में Tata Motors से लेकर Go-Digit तक के शेयर सबसे ज्यादा बिखरे हुए नजर आए.

विदेशों से मिल रहे थे खराब संकेत

शेयर मार्केट में कारोबार की खराब शुरुआत के संकेत पहले ही विदेशी बाजारों से मिल रहे थे. दरअसल, चीन पर 100% ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों में जब कारोबार शुरू हुआ, तो जापान से लेकर हांगकांग और साउथ कोरिया तक के मार्केट क्रैश नजर आए. शुरुआती कारोबार में Nikkei 491.64 अंक लेकर 48.088.80 पर, हांगकांग का Hang Seng 534.33 अंक फिसलकर 25,756 पर, तो साउथ कोरिया के KOSPI 38.31 अंक टूटकर 3,572.29 पर कारोबार कर रहा था. अन्य एशियाई बाजारों में भी तेजी गिरावट देखने को मिली थी.

खुलते ही बुरी तरह फिसले इंडेक्स

सोमवार को शेयर बाजार ओपन होने के साथ ही दोनों इंडेक्स बुरी तरह फिसलकर खुले और फिर टूटते ही चले गए. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 82,500.82 की तुलना में टूटकर रेड जोन में खुला और खुलने के बाद 82,049 तक फिसल गया. इसी तरह एनएसई का निफ्टी-50 ने भी लाल निशान पर कारोबार की शुरुआत की. इस इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 25,285.35 की तुलना में फिसलकर 25,177 पर ओपनिंग की और फिर ये फिसलते हुए 25,152 पर आ गया.

सबसे ज्यादा टूटे ये 10 शेयर

सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों की बात करें, तो बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल टाटा मोटर्स (1.80%) और इंफोसिस का शेयर (1.20%) की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. वहीं मिडकैप कंपनियों में Kaynes Share (3.68%), Tata Comm (2.40%), Patanjali Share (1.90%) और Go-Digit Share (1.87%) फिसलकर ट्रेड कर रहा था. इस बीच स्मॉलकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो BLS Share (11.93%), BLSE (7%), Reliance Power (5.02%) और Timex Share (3.12%) की गिरावट में कारोबार कर रहा था.

हालांकि, शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद भी आरती इंडस्ट्रीज, यूनोमिंडा, ग्लैंडफार्मा, एमआरएफ और मुथूट फाइनेंस जैसे कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

