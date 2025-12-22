scorecardresearch
 
Stock Market Close Updates: अचानक शेयर बाजार में धुआंधार तेजी... ये 3 कारण, 20% तक उछला स्टॉक

Stock Market में सोमवार को दिनभर तेजी के साथ कारोबार हुआ और अंत में BSE Sensex 638 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, जबकि NSE Nifty 200 अंक से ज्यादा चढ़कर 26,000 के पार क्लोज हुआ.

शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स तूफानी तेजी के साथ बंद (File Photo: ITG)
शेयर बाजार (Stock Market) में लंबे समय बाद रौनक लौटी और सेंसेक्स-निफ्टी ने दिन भी तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर ग्रीन जोन में क्लोजिंग की. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (Sensex) मार्केट क्लोज होने पर 638 अंकों की तगड़ी उछाल के साथ बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) भी 200 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाकर 26,000 के पार क्लोज हुआ. पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में आई इस तेजी में Trent, Quad, Cochin Shipyard जैसे 10 शेयर 'हीरो' बनकर उभरे. आइए जानते हैं उन तीन बड़े कारणों के बारे में, जो इस तेजी की वजह बने? 

सेंसेक्स-निफ्टी रॉकेट की तरह भागे
शेयर मार्केट में तेजी के साथ कारोबार के बीच Sensex-Nifty दिनभर रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए नजर आए. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 84,929 की तुलना में तेजी के साथ 85,145 के लेवल पर ओपन हुआ था और फिर अंत में ताबड़तोड़ तेजी के साथ 638.12 अंक उछलकर 85,567.48 के लेवल पर बंद हुआ. 

सेंसेक्स की तरह से ही NSE Nifty ने भी अपनी शुरुआती रफ्तार अंत तक बनाए रखी. ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,966 के मुकाबले तेजी लेकर 26,000 के पार खुला और इस स्तर को बनाए रखा. बाजार में कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 206 अंक चढ़कर 26,172.40 पर क्लोज हुआ. 

ये 10 शेयर बने आज के 'Hero'
बाजार में आई इस धुआंधार तेजी के बीच सबसे तेज भागने वाले शेयरों की लिस्ट देखें, तो टॉप-10 में बीएसई लार्जकैप में शामिल Trent Share (3.56%), Infosys Share (3.06%), Bharti Airtel Share (2.32%), Tech Mahindra Share (2.09%) की उछाल के साथ बंद हुआ. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Cochin Shipyard Share (7.61%), M&M Finance Share (4.62%) और RVNL Share (4.23%) की तेजी लेकर बंद हुए. इसके अलावा स्मॉलकैप कैटेगरी में Quad Future Share (19.99%), JWL Share (19.42%) और IdeaForge Share (16.82%) चढ़कर क्लोज हुए. 

बाजार में तेजी के ये बड़े कारण

पहला कारण: अब बताते हैं Share Market में सोमवार को आई तेजी के पीछे के कारणों के बारे में, तो लंबी बिकवाली के बाद अब विदेशी निवेशकों की खरीदारी का सिलसिला जारी है. लगातार तीसरे दिन FII ने भारतीय बाजारों में करीब 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया. इस बीच घरेलू निवेशक लगातार बाजार को सपोर्ट दिए हुए नजर आए और DII की खरीदारी का आंकड़ा 5500 करोड़ रुपये के पार निकल गया. 

दूसरा कारण: लार्जकैप शेयरों ने शेयर बाजार को गिरने नहीं दिया. खासतौर पर रिलायंस (Reliance), एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, जैसे शेयरों ने सोमवार को भी मोर्चा संभाले रखा और शेयर बाजार को सपोर्ट किया. इसके अलावा आईटी कैटेगरी में जबर्दस्त इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक समेत अन्य शेयरों में भी दिनभर खरीदारी जारी रही.   

तीसरा कारण: पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर साफ देखने को मिला है. बीते सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार ग्रीन जोन में बंद हुए थे, तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को लगभग सभी एशियाई बाजारों में तूफानी तेजी के साथ ट्रेड हुआ. जापान का निक्केई हो या फिर साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स खुलने के साथ से ही रॉकेट की रफ्तार पकड़े रहे, जबकि Gift Nifty भी ग्रीन जोन में रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
