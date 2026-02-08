scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

ये तीन फैक्टर... जो तय करेंगे शेयर बाजार की चाल, निवेशकों की रहेगी पैनी नजर

Stock Market में बीते सप्ताह जोरदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अगले सप्ताह महंगाई से लेकर बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे सेंसेक्स-निफ्टी की चाल पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं.

Advertisement
X
शेयर बाजार को प्रभावित करेंगे अगले हफ्ते आने वाले कई डेटा. (File Photo:ITG)
शेयर बाजार को प्रभावित करेंगे अगले हफ्ते आने वाले कई डेटा. (File Photo:ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) के लिए बीता सप्ताह शानदार रहा और सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स जोरदार बढ़त में रहे. भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) की खबर आने के साथ ही इनमें तूफानी तेजी देखने को मिली. अब सोमवार से शुरू होने वाले अगले हफ्ते में कई अहम कारक रहेंगे, जिनका सीधा असर शेयर मार्केट की चाल पर देखने को मिलेगा. निवेशकों की भी इनपर पैनी नजर रहेगा. आइए जानते हैं इनके बारे में...

बीता हफ्ता बाजार के लिए शानदार
सबसे पहले बता दें कि बीते सप्ताह शेयर बाजार में तेजी के बीच सेंसेक्स की टॉप-10 में से आठ कंपनियों को जोरदार फायदा हुआ. इनमें पैसे लगाने वाले निवेशकों की दौलत कंबाइंड रूप से 4.55 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई. इस बीच बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स 2,857.46 अंक या 3.53% की बढ़त में रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी 868.25 अंक या 3.49% की तेजी में रहा था.

सबसे ज्यादा कमाई कराने के मामले में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस आगे रही और महज 5 दिन में Reliance Investors ने 1.41 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा छाप डाले थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Rally after India US Deal
सोना-चांदी क्रैश... लेकिन शेयर बाजार ने कराई ₹4.55 लाख करोड़ की कमाई
रुपये का कमाल... 3 साल में शानदार प्रदर्शन, India-US ट्रेड डील का इम्‍पैक्‍ट
Gold
क्या Stock Market में आएंगे अच्छे दिन?
According to the stock exchange filing, Gokaldas Exports reported consolidated revenue from operations of Rs 979 crore for Q3FY26, remaining largely flat compared to the same period last year.
झटके में 12000 रुपये चढ़ा ये स्‍टॉक, डिविडेंड का ऐलान
MRF Stock Price
झटके में 14000 रुपये चढ़ा ये शेयर, 1.50 लाख के करीब पहुंचा Stock Price

इन फैक्टर्स से प्रभावित होगी मार्केट की चाल
अब कल यानी 9 फरवरी से शुरू होने वाले हफ्ते के बारे में बात करें, तो कई जरूरी आंकड़े आने वाले हैं और इसके साथ ही अन्य कई कारक रहेंगे, जिनसे बाजार की चाल प्रभावित हो सकती हैं. 

Advertisement

महंगाई के आंकड़े: अगले हफ्ते सरकार देश में रिटेल महंगाई दर (India's Retail Inflation) के आंकड़े जारी कर सकती है, जिसका असर शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है. साल 2026 के पहले यानी जनवरी महीने में खुदरा महंगाई का ये सरकारी डेटा 12 फरवरी को आ सकता है. 

विदेशी निवेशक: विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर भी भारतीय शेयर बाजार की चाल बदल सकता है, जो फरवरी में शुद्ध खरीदार बने नजर आ रहे हैं. लगातार तीन महीनों की जोरदार बिकवाली के बाद एफपीआई (FPI) ने फरवरी के पहले सप्ताह में भारतीय इक्विटी मार्केट में ताबड़तोड़ 8,100 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया. अगले हफ्ते भी इनका रुख बाजार पर असर डाल सकता है. 

Q3 रिजल्ट्स का असर: भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों के तिमाही नतीजों के आने का सिलसिला जारी है और अगले हफ्ते भी कई बड़ी कंपनियों के Q3 Results आने वाले हैं. इनमें Titan, M&M, Ashok Leyland, ONGC जैसे बड़े नाम शामिल हैं और इनकी कमाई में गिरावट या उछाल का असर शेयर बाजार पर दिख सकता है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement