scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

AI का बड़ा संकट... इंफोसिस, HCL, TCS समेत IT शेयरों में भारी तबाही, अब क्‍या करें

टीसीएस से लेकर विप्रो तक आज आईटी शेयरों में करीब 6 फीसदी की गिरावट आई है. एक दिन पहले भी इन शेयरों में भारी गिरावट देखी गई थी. यह गिरावट ग्‍लोबल दबाव और एआई को लेकर आए नए संकट के कारण है.

Advertisement
X
आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)

IT कंपनियों में संकट गहराता जा रहा है. अब इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर खतरा आ चुका है, जिससे इनकी कमाई कम हो सकती है. इसी सेंटिमेंट की वजह से पिछले दो दिनों से IT शेयरों में भारी गिरावट आई है. TCS, Infosys, HCLTech, Wipro और Tech Mahindra जैसे शेयर बिखर चुके हैं. शुक्रवार को इन शेयरों में 6 फीसदी तक की गिरावट रही. 

शुक्रवार के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी (आईटी) शेयरों में आई भारी बिकवाली थी. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इंफोसिस लिमिटेड , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस ), एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में 5.58 प्रतिशत तक की गिरावट आई.

आईटी शेयरों में कमजोरी एआई के नेतृत्व में होने वाले रुकावट और अमेरिकी टेक शेयरों में जारी गिरावट की चिंताओं के बीच आई, जिससे लार्ज-कैप और मिड-कैप कंपनियों में तगड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली. 

सम्बंधित ख़बरें

gold and silver prices plunge
सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट?
US Stock Market Fall
AI पर यूएस से इंडिया तक कोहराम... सेंसेक्‍स निफ्टी धड़ाम, गोल्‍ड-सिल्‍वर प्राइस ने लिया यू-टर्न
Stock Market Crash
Stock Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी गिरावट?
शेयर बाजार में क्‍यों आई बड़ी गिरावट? US से भारत तक तबाही, बिखर गए ये शेयर
SBI History and Records
SBI ने रच दिया इतिहास, जानिए कब और कैसे हुई इस बैंक की शुरुआत

क्‍या आने वाला है और भी बड़ा संकट? 
वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज की इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रांति बाथिनी ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही हैं. सभी प्रमुख और मिडकैप आईटी कंपनियां इस समय मुनाफावसूली कर रही हैं, और मध्यम से अल्पावधि में इनके शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. नैस्डैक समेत अमेरिकी बाजार भी इस समय सुधार के दौर से गुजर रहा है. 

Advertisement

पिछले कुछ सालों से भारतीय आईटी कंपनियां स्थिर थीं, लेकिन अब अचानक AI के नए फीचर्स जैसी चीजें आने से ये कंपनियां नई तकनीक अपना नहीं पाई हैं. अब भारतीय आईटी कंपनियों के लिए समय आ गया है कि वे बदलावों को अपनाएं और टेक इंडस्‍ट्री में हो रहे रुकावट के अनुरूप अपने व्यावसायिक मॉडलों को बदले.एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि जो कंपनियां जितनी जल्‍दी इन बदलावों को अपनाएंगी, उनके टिके रहने की संभावना ज्‍यादा है. बाकी कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

निवेशकों को क्‍या करना चाहिए 
कुछ बाजार के जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में यह क्षेत्र अस्थिर रह सकता है, निवेशकों को घबराहट में बिकवाली से बचना चाहिए और स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह सुधार लॉन्‍गटर्म नजरिए के हिसाब से कुछ आईटी शेयरों को खरीदने का अवसर दे सकता है.

बाथिनी ने आगे कहा कि उच्च जोखिम लेने की क्षमता और मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेशक वैश्विक एक्‍शन और इन कंपनियों द्वारा अपने व्यावसायिक मॉडलों में किए जा रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय आईटी कंपनियों में समय-समय पर निवेश कर सकते हैं. वहीं मिड और शॉर्ट टर्म वालों को आईटी क्षेत्र से दूर रहना बेहतर है. 

Advertisement

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि आईटी सेक्टर पर AI संकट का वास्तविक प्रभाव अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है. इस समय आईटी शेयरों में घबराहट में बिकवाली करना उचित नहीं होगा. निवेशकों को स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना चाहिए.

निफ्टी आईटी 20% गिरा
आईटी शेयरों में लगातार भारी बिकवाली के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने हाल के उच्चतम स्तर से 20 प्रतिशत से अधिक नीचे गिर गया है. इंफोसिस लिमिटेड , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को भी भारी गिरावट दर्ज की गई.    

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. ) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement