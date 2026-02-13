IT कंपनियों में संकट गहराता जा रहा है. अब इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर खतरा आ चुका है, जिससे इनकी कमाई कम हो सकती है. इसी सेंटिमेंट की वजह से पिछले दो दिनों से IT शेयरों में भारी गिरावट आई है. TCS, Infosys, HCLTech, Wipro और Tech Mahindra जैसे शेयर बिखर चुके हैं. शुक्रवार को इन शेयरों में 6 फीसदी तक की गिरावट रही.

शुक्रवार के कारोबार में घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण इंफॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी (आईटी) शेयरों में आई भारी बिकवाली थी. नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इंफोसिस लिमिटेड , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस ), एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में 5.58 प्रतिशत तक की गिरावट आई.

आईटी शेयरों में कमजोरी एआई के नेतृत्व में होने वाले रुकावट और अमेरिकी टेक शेयरों में जारी गिरावट की चिंताओं के बीच आई, जिससे लार्ज-कैप और मिड-कैप कंपनियों में तगड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली.

क्‍या आने वाला है और भी बड़ा संकट?

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज की इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रांति बाथिनी ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही हैं. सभी प्रमुख और मिडकैप आईटी कंपनियां इस समय मुनाफावसूली कर रही हैं, और मध्यम से अल्पावधि में इनके शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. नैस्डैक समेत अमेरिकी बाजार भी इस समय सुधार के दौर से गुजर रहा है.

पिछले कुछ सालों से भारतीय आईटी कंपनियां स्थिर थीं, लेकिन अब अचानक AI के नए फीचर्स जैसी चीजें आने से ये कंपनियां नई तकनीक अपना नहीं पाई हैं. अब भारतीय आईटी कंपनियों के लिए समय आ गया है कि वे बदलावों को अपनाएं और टेक इंडस्‍ट्री में हो रहे रुकावट के अनुरूप अपने व्यावसायिक मॉडलों को बदले.एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि जो कंपनियां जितनी जल्‍दी इन बदलावों को अपनाएंगी, उनके टिके रहने की संभावना ज्‍यादा है. बाकी कंपनियों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

निवेशकों को क्‍या करना चाहिए

कुछ बाजार के जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में यह क्षेत्र अस्थिर रह सकता है, निवेशकों को घबराहट में बिकवाली से बचना चाहिए और स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह सुधार लॉन्‍गटर्म नजरिए के हिसाब से कुछ आईटी शेयरों को खरीदने का अवसर दे सकता है.

बाथिनी ने आगे कहा कि उच्च जोखिम लेने की क्षमता और मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेशक वैश्विक एक्‍शन और इन कंपनियों द्वारा अपने व्यावसायिक मॉडलों में किए जा रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय आईटी कंपनियों में समय-समय पर निवेश कर सकते हैं. वहीं मिड और शॉर्ट टर्म वालों को आईटी क्षेत्र से दूर रहना बेहतर है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि आईटी सेक्टर पर AI संकट का वास्तविक प्रभाव अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है. इस समय आईटी शेयरों में घबराहट में बिकवाली करना उचित नहीं होगा. निवेशकों को स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना चाहिए.

निफ्टी आईटी 20% गिरा

आईटी शेयरों में लगातार भारी बिकवाली के चलते निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने हाल के उच्चतम स्तर से 20 प्रतिशत से अधिक नीचे गिर गया है. इंफोसिस लिमिटेड , टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को भी भारी गिरावट दर्ज की गई.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें. )

