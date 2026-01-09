scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

सिर्फ 500% टैरिफ ही नहीं... ये भी कारण, बिखरा शेयर बाजार, सेंसेक्‍स 678 अंक साफ!

शेयर बाजार में शुक्रवार को भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स अभी 678 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी में 210 अंकों से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: Reuters)
शेयर बाजार में भारी गिरावट. (Photo: Reuters)

शेयर बाजार में शुक्रवार को भी भारी गिरावट देखी जा रही है, जबकि एक दिन पहले भी शेयर बाजार बुरी तरह से टूटा था और निवेशकों के 8 लाख करोड़ से ज्‍यादा की वेल्‍थ कम हो गई थी. सप्‍ताह के आखिरी दिन भी गिरावट जारी है. BSE Sensex दोपहर 2.50 बजे, बीएसई सेंसेक्स 678 अंक गिरकर 83,500 पर कारोबार कर रहा था. Nifty 210 अंक टूटकर 25,666 पर आ गया था. 

बीएसई टॉप 30 के 9 शेयरों को छोड़कर बाकी 21 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. एनटीपीसी में 2.48 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि ICICI Bank और सनफार्मा जैसे शेयर 2 फीसदी गिरकर कारोबार कर रहे हैं. सेक्‍टर्स के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्‍यादा असर रियल्‍टी, कंज्‍यूमर ड्यूरेबल, प्राइवेट बैंक, आईटी और हेलथकेयर सेक्‍टर्स में हुआ है. इस गिरावट के कई कारण सामने आए हैं.

500% ट्रंप टैरिफ का असर
सबसे ज्‍यादा असर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा 500 फीसदी टैरिफ के प्रस्‍ताव को समर्थन देने के कारण आया है. अगर ये प्रस्‍ताव पास होता है तो रूस आयतक देशों पर 500 फीसदी तक टैरिफ अमेरिका लगा सकता है. इसी कारण शेयर बााजर का सेंटिमेंट बिखरा है. कई एक्‍सपोर्ट सेक्‍टर की कंपनियों में इसका ज्‍यादा असर भी दिखाई दे रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Fall
US पर निर्भर 50% कारोबार... आज बिखरे ये स्‍टॉक्‍स, 500% टैरिफ की खबर का असर
technical glitch stock market
20 मिनट में हो गया खेल, अकाउंट में आए 40 करोड़, मामला HC तक पहुंचा
चीन से प्रतिबंध हटाने की खबर... बिखरे इन चार कंपनियों के शेयर, 12% तक टूटा भाव!
Meesho Share Lower Circuit
Meesho के शेयर में दनादन लोअर सर्किट, CXO ने छोड़ी कंपनी, 2Cr थी सैलरी
Donald Trump New Tariff Warning
500% टैरिफ की धमकी... ट्रंप की नई चाल से हिला भारत का शेयर बाजार, सेंसेक्स 750 अंक साफ
Advertisement

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता रुका
इस टैरिफ प्रस्‍ताव के कारण व्‍यापारिक तनाव बढ़ा है. अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने एक इंटरव्‍यू में दावा किया कि भारत के साथ व्‍यापार समझौता इसलिए पूरा नहीं हो पाया, क्‍योंकि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया. लटनिक ने कहा कि पूरा समझौता तैयार हो चुका था, लेकिन इसे अंतिम रूप देने के लिए मोदी को ट्रंप को फोन करना जरूरी था. 

उन्‍होंने कहा कि सबकुछ तय हो चुका था. दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी थी, बस मोदी को ट्रंप से बात करनी थी. लेकिन उनका फोन नहीं आया. वे ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे थे. मोदी ने बात नहीं की. हमने इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ व्यापारिक समझौते किए. हमने उनसे पहले भारत के साथ भी व्यापारिक समझौते की उम्मीद की थी.

अमेरिकी कोर्ट का फैसला
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि कल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अनुमोदित रूस प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत पर लगभग 500 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की संभावना के कारण बाजार में आई भारी गिरावट के बाद, बाजार का ध्यान आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ की वैधता पर आने वाले फैसले पर फोकस है. 

Advertisement

एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के खिलाफ  फैसला आने की प्रबल संभावना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या फैसला आंशिक रूप से टैरिफ को रद्द करेगा या उन्हें पूरी तरह से अवैध घोषित करेगा. बाजार की प्रतिक्रिया इन विवरणों पर निर्भर करेगी. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement