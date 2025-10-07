Gold Price Today: सोना फिर महंगा! 24 कैरेट गोल्ड ₹1 लाख 19 हजार पार, चांदी के भी बढ़े दाम, यहां देखें रेट

आज फिर सोना-चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का रेट 1 लाख 49 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, सोमवार, 6 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 109232 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 7 अक्टूबर की सुबह बढ़ोतरी के साथ 109890 रुपये तक आ गया है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना महंगा हुआ है और चांदी की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के दाम टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.
Gold Price Today 7 October: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|119249
|119967
|₹718 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|118771
|119487
|₹716 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|109232
|109890
|₹658 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|89437
|89975
|₹538 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|69761
|70181
|₹420 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|148833
|149438
|₹605 महंगी
सोमवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, सोमवार को भी सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़ गए थे.
IBJA रेट अपडेट — 6 अक्टूबर 2025
सोना (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹119059 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹119249 प्रति 10 ग्राम
चांदी (999 शुद्धता) :
सुबह का रेट: ₹148550 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹148833 प्रति किलो
IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी कीमतें टैक्स और मेकिंग चार्ज से पहले के हैं.