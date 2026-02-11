scorecardresearch
 
107000 के स्तर पर पहुंचेगा Sensex, एक्सपर्ट को भरोसा, तारीख भी बता दी

Sensex Outlook: शेयर बाजार में तेजी जारी है और मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त के साथ ग्रीन जोन में क्लोज हुए. विदेशी एक्सपर्ट ने Sensex के इस साल के अंत तक 1,07,000 का लेवल छूने की 30% संभावना जताई है.

सेंसेक्स को लेकर मॉर्गन स्टेनली का बड़ा अनुमान. (File Photo:ITG)
शेयर बाजार (Stock Market) में तेजी का सिलसिला जारी है और एक्सपर्ट भारतीय मार्केट के इंडेक्स सेंसेक्स को लेकर बड़ा अनुमान जाहिर कर रहे हैं. लंबे समय तक गिरावट देखने को बाद बाजार में जारी सुधार के बीच मॉर्गन स्टेनली ने आने वाले महीनों में बाजार में और रैली की संभावना जताई है, इसे साथ ही BSE Sensex के इस साल 2026 के अंत तक 1,07,000 के स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया है. 

विदेशी एक्सपर्ट को है ये उम्मीद
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि सेंसेक्स दिसंबर महीने तक 95,000 के स्तर तक पहुंच जाएगा और अपनी रिपोर्ट में कंपनी ने इसकी 50% संभावना व्यक्त की है. वहीं इसमें आगे और भी बड़ी उम्मीद जताई गई है. मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि इस साल 10 दिसंबर की तारीख तक सेंसेक्स के 1 लाख का आंकड़ा पार करते हुए 1,07,000 के स्तर को टच कर सकता है और इस बात की संभावना भी 30% बन रही है. 

Crude Oil का मार्केट कनेक्शन
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें (Crude Oil Price) लगातार 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बनी रहती हैं, जो मजबूत घरेलू विकास और स्थिर ग्लोबल ग्रोथ जैसे अन्य विकास मानकों के अनुरूप है.  हालांकि, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों का हवाला देते हुए Sensex में गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया है.  

Morgan Stanley का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच जाती हैं और RBI मैक्रो इकोनॉमी को स्थिर रखने के लिए कड़े कदम उठाता है, तो सेंसेक्स 76,000 तक भी गिर सकता है और इसकी संभावना 20% बन रही है. 

अभी क्या है शेयर बाजार का हाल?
शेयर बाजार के मौजूदा हालात की बात करें, तो सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को ताबड़तोड़ तेजी के बाद मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी (Sensex-Nifty) बढ़त के साथ ग्रीन जोन में क्लोज हुए. व्यापारिक गतिविधियों और विदेशी निवेश आने से निवेशकों का पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट को सपोर्ट करता नजर आ रहा है. 

बीते कारोबारी दिन BSE Sensex 485.35 अंक बढ़कर 84,065.75 पर बंद हुआ था, जबकि NSE Nifty 173.60 अंक उछलकर 25,867.30 पर क्लोज हुआ था. वहीं मंगलवार को सेंसेक्स ने 208.17 अंक की उछाल के साथ 84,273.92 पर, तो वहीं निफ्टी ने 67.85 अंकों की तेजी लेकर 25,935.15 पर क्लोजिंग की. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

