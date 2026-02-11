शानदार नतीजे... लगातार बढ़ रहा ऑर्डर, आज शेयर में भी तेजी, अभी 135 रुपये भाव

शेयर बाजार में बुधवार को एक स्टॉक में अच्‍छी तेजी देखने को मिली, क्‍योंकि इसकी कंपनी के शानदार नतीजे आए. दिसंबर तिमाही में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के कारण एक्‍सपर्ट्स ने ऑटो सपोर्टिव कंपनी के शेयर पर अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है.

सम्वर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (SAMIL) के शेयरों में बुधवार के कारोबार में 5 प्रतिशत की तेजी आई है. SAMIL ने तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ऑपरेशनल रेवेन्‍यू सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यह तेजी कई क्षेत्रों में मजबूत ग्रोथ, Atsumitec के समेकन और मुद्रा विनिमय में अनुकूल बदलाव के कुछ लाभों के कारण हुई.

Emkay Global ने बताया कि SAMIL का EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही की तुलना में 100 आधार अंक बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गया. यह ग्रोथ वायरिंग हार्नेस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में मजबूत मार्जिन प्रदर्शन के कारण हुई, जबकि वायरिंग हार्नेस पर लागत का बोझ ग्राहकों पर पड़ने के कारण समय के प्रभाव से प्रभावित हुआ.

बुधवार को बीएसई पर शेयरों में 4.82 प्रतिशत की तेजी आई और यह यह 135.70 रुपये प्रति शेयर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. ब्रोकरेज ने इसके शेयरों का टारगेट 130 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये कर दिया है. SAMIL अपने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में मजबूत वृद्धि देख रही है और ECMS सब्सिडी की मदद से अपनी क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रही है.

ऑर्डर में लगातार बढ़ोतरी

एक्‍सपर्ट्स ने बताया कि नए उत्पादों के लॉन्च के कारण SAMIL के एयरोस्पेस ऑर्डरबुक में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. कंपनी भारत में उभरते सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थापित वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है. मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि ग्‍लोबल आर्थिक संकट के बावजूद तीसरी तिमाही में उम्‍मीद से बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए हम वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए अपने आय अनुमानों में क्रमशः 6 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं

हमें उम्मीद है कि प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ते रुझान, ऑटोमोबाइल और गैर-ऑटोमोबाइल दोनों क्षेत्रों में मजबूत ऑर्डर बैकलॉग और हाल ही में किए गए अधिग्रहणों के सफल एकीकरण के कारण SAMIL वैश्विक ऑटोमोबाइल बिक्री में बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखेगी. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि लॉन्‍गटर्म के अवसरों को देखते हुए, हम इस शेयर पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग को दोहराते हैं और इसका संशोधित लक्ष्य 148 रुपये रखते हैं.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

