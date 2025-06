Richest Countries List: आ गई अमीरों वाली लिस्ट... जानिए कहां रहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा रईस, भारत में कितने?

भारत न केवल दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था (India Fastest Growing Economy) बना हुआ है, बल्कि रईसों की संख्या के मामले में भी टॉप लिस्ट में शामिल है. नाइट फ्रैंक की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-2025 में ये बात सामने आई है. प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म ने इस रिपोर्ट में कहा है कि भारत एक टॉप ग्लोबल वेल्थ हब के तौर पर उभरा है. देश में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNWIs) का आंकड़ा 85,698 हो चुका है, जो अमीरों की संख्या के मामले में इसे दुनिया में चौथे पायदान पर रखता है.

रईसी में भारत से आगे सिर्फ ये देश

रिपोर्ट के मुताबिक, अमीरों की संख्या के मामले में अब भारत (Rich People In India) से आगे सिर्फ तीन देश हैं और इनमें पहले पायदान पर अमेरिका (America) है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन (China) का दबदबा है. तीसरे स्थान पर जापान (Japan) को रखा गया है. देश में अमीरों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है और नाइट फ्रैंक की नई रिपोर्ट इसका उदाहरण है. ये रफ्तार यहीं थमने वाली नहीं है बल्कि एजेंसी ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जारी करते हुए अनुमान जताया है कि साल 2028 तक भारत के HNWI की संख्या बढ़कर 93,758 हो जाएगी.

अरबपतियों के मामले में तीसरे नंबर पर

भारत जहां HMWIs के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर है, तो वहीं देश में अरबपतियों की संख्या भी कई बड़े देशों से ज्यादा है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में Billionaires Count In India सालाना आधार पर 12% के इजाफे के साथ बढ़कर 191 हो गई है और इन अरबपतियों के पास कंबाइंड रूप से 950 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जो अमेरिका (5.7 ट्रिलियन डॉलर) और चीन (1.34 ट्रिलियन डॉलर) के बाद वैश्विक स्तर पर इसे तीसरे स्थान पर रखती है.

इतनी रकम हो तो टॉप अमीरों में शामिल

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर लोगों के क्लब ( India's Richest Club) में शामिल होने के लिए आपको 1.52 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. टॉप 1 फीसदी अमीरों में शामिल होने की ये एंट्री लिमिट वैश्विक मानकों की तुलना में हालांकि मामूली ही है.

💰 Want to be in India’s Top 1%?

You need ₹1.52 Cr net worth in 2025 (Knight Frank Wealth Report). But how does 🇮🇳 stack up globally?👇

🇲🇨 Monaco : ₹107 Cr

🇨🇭 Switzerland : ₹71 Cr

🇦🇺 Australia : ₹46 Cr

🇺🇸 USA : ₹48 Cr

🇸🇬 Singapore : ₹43 Cr

🇦🇪 UAE : ₹13 Cr

🇧🇷 Brazil :…