Air India हो या फिर पाकिस्तान की PIA, जानिए दोनों का क्या है गुजरात कनेक्शन

भारत की एयर इंडिया (Air India) हो या फिर पाकिस्तान की PIA, दोनों के ही मालिकों का गुजरात से कनेक्शन है. जी हां, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस Pakistan International Airlines यानी PIA बिक गई है. इसे पाकिस्तानी बिजनेसमैन आरिफ हबीब के नेतृत्व वाले ग्रुप ने खरीदा है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीआईए का सौदा 135 अरब पाकिस्तानी रुपये में हुआ है और Arif Habib Corp को 75% की मैजोरिटी हिस्सेदारी मिली है. यहां खास बात ये है कि Pakistan के सबसे रईसों में शामिल आरिफ हबीब का गुजरात से नाता है. वहीं भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की नींव भी टाटा ग्रुप द्वारा रखी गई थी और Tata Family भी गुजरात से ही आती है.

और पढ़ें

PIA के मालिक का भारत से नाता

सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस को खरीदने वाले Arif Habib के भारत कनेक्शन की, तो बता दें कि आरिफ हबीब प्रमुख पाकिस्तानी उद्योगपति हैं, उनके ग्रुप का कारोबार Pakistan में फाइनेंशियल सर्विसेस, केमिकल, सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट और एनर्जी सेक्टर तक फैला हुआ है. महज 10वीं की पढ़ाई करने वाले आरिफ हबीब ने ब्रोकरेज फर्म से करियर की शुरुआत की थी और अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तक खरीद डाली है.

आरिफ हबीब का जन्म हालांकि, 1953 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था, लेकिन उनकी पारिवारिक जड़े भारत से हैं. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की मानें, तो Arif Habib के माता-पिता भारत के गुजरात में स्थित बंटवा (Bantva, Gujarat) से थे और चाय के कारोबार से जुड़े थे. जब India-Pakistan बंटवारा हुआ, तो साल 1948 में वे पाकिस्तान में जाकर बस गए थे.

Advertisement

Air India का गुजरात कनेक्शन

एयर इंडिया की बात करें, तो इसका भी रिश्ता गुजरात (Gujarat) से ही है. दरअसल, देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल टाटा ग्रुप (Tata Group) की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी, जिनका जन्म 1839 में गुजरात के नवसारी में हुआ था. नवसारी से शुरू होकर टाटा संस मुंबई में फली-फूली और देश-विदेश तक इसका कारोबार फैलता चला गया.

टाटा फैमिली से जेआरडी टाटा (JRD Tata) ने 1932 में एयर इंडिया की नींव रखी. हालांकि, इसका शुरुआती नाम Air India नहीं, बल्कि टाटा एयरलाइंस (Tata Airlines) था. जेआरडी भारत के पहले पायलट थे और उन्होंने देश के एविएशन सेक्टर को नई दिशा देने का काम किया था. उन्होंने पहली बार 1919 में प्लेन उड़ाया था और फिर एक एयरलाइंस की स्थापना कर दी. एक और खास बात ये है कि Air India की शुरुआत सिर्फ दो हवाई जहाजों से हुई थी, जो सिंगल इंजन के थे और इसकी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट 1933 में उड़ी थी.

एयर इंडिया को सरकार ने 1953 में अधिग्रहित कर राष्ट्रीयकृत कर दिया था और करीब 69 साल के बाद जेआरडी टाटा के बाद उनके भतीजे दिवंगत रतन टाटा (Ratan Tata) ने बीते 27 जनवरी 2022 को इसका आधिकारिक अधिग्रहण करके टाटा ग्रुप में घर वापसी कराई.

Advertisement

बिजनेस जगत में गुजरात का दबदबा

न सिर्फ एविएशन सेक्टर, बल्कि अन्य कई बिजनेस में हमेशा से ही गुजरात का दबदबा देखने को मिला है. भारतीय बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें, तो Gujrat बड़े औद्योगिक राज्य के तौर पर उभरा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी हों, या फिर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और टोरेंट ग्रुप के मेहता ब्रदर्स इसी राज्य से आते हैं. देश के दिग्गज हीरा कारोबारी भी यहीं से आते हैं.

---- समाप्त ----