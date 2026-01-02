scorecardresearch
 
निफ्टी ने आज लगा दिया रिकॉर्ड हाई... सेंसेक्‍स में 600 अंकों की तेजी, 11% चढ़ा 80 रुपये वाला स्‍टॉक!

शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली है. निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है, जबकि सेंसेक्‍स में भी आज 570 अंकों की उछाल आई है.

रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी. (Photo: Pixabay)
साल 2026 के दूसरे ही दिन भारतीय शेयर बाजार के निफ्टी 50 इंडेक्‍स ने रिकॉर्ड हाई लेवल को टच कर लिया. वहीं सेंसेक्‍स और निफ्टी बैंक में भी शानदार तेजी देखी गई. निफ्टी आज 194 अंक चढ़कर 26,340  पर पहुंच गया, जो  इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है. इंट्राडे के दौरान सेंसेक्‍स में भी 600 अंकों की तेजी देखी गई. 

हालांकि बाजार बंद होने तक Nifty50 182 अंक चढ़कर 26,328.55 पर क्‍लोज हुआ. वहीं सेंसेक्‍स 573.41 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 85,762.01 पर पहुंच गया. Nifty50 में Coal India और Bharat Electronics के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि ITC और Bajaj Auto के शेयरों में 4 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली. 

बाजार का रुख पॉजिटिव दिखा , क्योंकि लगभग 2183 शेयरों में तेजी, 1204 शेयरों में गिरावट और 165 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. SJVN के शेयर आज 11.11 फीसदी चढ़कर 83 रुपये पर बंद हुए. ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में भी 9 फीसदी की तेजी आई. Bosch के शेयर आज 9 फीसदी चढ़कर 39420 रुपये पर पहुंच गए. 

