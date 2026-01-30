Microsoft Stock Crash: झटके में ₹32 लाख करोड़ स्वाहा... कई अरबपतियों की संपत्ति से ज्यादा, IT शेयर को हुआ क्या?

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल अरबपति बिल गेट्स द्वारा को-फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बुरी तरह क्रैश (Microsoft Stock Crash) हो गया और इसमें बीते पांच साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली. खास बात ये है कि शेयर क्रैश होने से कंपनी के निवेशकों की संपत्ति में बहुत बड़ी गिरावट आई और एक झटके में उन्हें 357 अरब डॉलर (करीब 32 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) नुकसान हो गया. आईटी दिग्गज को हुए नुकसान का ये आंकड़ा दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों (Top-10 Billionaires) की लिस्ट में शामिल कई रईसों की संपत्ति से ज्यादा है. आइए जानते हैं कंपनी में ऐसा क्या हुआ?

एक दिन में 10% की बड़ी गिरावट

Microsoft Share ने बीते 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट बीते कारोबारी दिन गुरुवार को देखी और कंपनी का स्टॉक 10 फीसदी तक फिसल गया. ये इन पांच सालों में सबसे बड़ी एकदिन गिरावट है. इस वजह से एक झटके में आईटी कंपनी की मार्केट वैल्यू में 357 अरब डॉलर की भारी कमी आई और इसके चलते Microsoft Market Cap कारोबार के अंत तक गिरते हुए 3.22 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया. ये आईटी शेयर अपने पिछले बंद के मुकाबले गिरावट लेकर रेड जोन में 439.99 डॉलर पर ओपन हुआ था और फिर फिसलते हुए 421.02 डॉलर के लो-लेवल पर आ गया.

क्यों बिखर गया माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक?

बात करें, माइक्रोसॉफ्ट शेयर में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की इनकम रिपोर्ट ने निवेशकों को निराश किया, जिससे उनका सेंटीमेंट बिगड़ गया और निवेशकों की तगड़ी बिकवाली के चलते शेयर बिखरता चला गया. निवेशकों को माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट में जो खामियां नजर आईं, उनमें Azure और अन्य क्लाउड सर्विसेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ का आंकड़ा 39% रहा, जो StreetAccount के 39.4% के अनुमान से कम है. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने Windos समेत मोर पर्सनल कंप्यूटिंग सेगमेंट से वित्तीय तीसरी तिमाही में लगभग 12.6 अरब डॉलर के रेवेन्यू का अनुमान लगाया है, जो 13.7 अरब डॉलर के अनुमान से कम है, साथ ही अनुमानित ऑपरेशनल मार्जिन भी कम रहा है.

माइक्रोसॉफ्ट की वित्त प्रमुख एमी हुड ने तर्क दिया कि अगर कंपनी ने अपनी आंतरिक जरूरतों को प्राथमिकता देने के बजाय ग्राहकों को अधिक डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर आवंटित किया होता, तो क्लाउड का परिणाम और भी बेहतर हो सकता था. वहीं एनालिस्ट बेन रीट्जेस ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट को डेटा सेंटर का निर्माण और अधिक तेजी से करने की आवश्यकता है.

