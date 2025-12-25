scorecardresearch
 
35% त‍क टूट चुके हैं ये तीन डिफेंस स्‍टॉक... अब ब्रोकरेज ने कहा खरीदें, दिया बड़ा टारगेट!

कुछ समय से डिफेंस शेयरों में गिरावट देखने को मिली है, जिस कारण तीन चर्चित डिफेंस शेयर 35 फीसदी तक गिर चुके हैं. अब ब्रोकरेज ने इस शेयरों पर शानदार टारगेट दिया है.

डिफेंस शेयर में आई गिरावट. (Photo: File/ITG)
डिफेंस सेक्‍टर की तीन कंपनियों के शेयर रिकॉर्ड हाई से तेजी से गिरे हैं और 35 फीसदी नीचे कारोबार कर रहे हैं. मझगांव डॉक के शेयर में 33 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में इसी अवधि के दौरान 35 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. गार्डन रीच शिपबिल्‍डर्स के शेयरों में मुनाफावसूली और भारत-अमेरिका टैरिफ बाधाओं के कारण व्‍यापक बाजार में अस्थिरता के चलते अपने सालाना हाई लेवल से 31 फीसदी गिर चुके हैं. 

मझगांव डॉक के शेयर
जहाज बनाने वाली कंपनी मझगांव डॉक के शेयर 29 मई, 2025 को 3778 रुपये पर अपने 52 सप्‍ताह के हाई पर थे, तबसे लेकर अबतक मझगांव डॉक के शेयर 33 फीसदी गिर चुके हैं. इस बीच फिलिप कैपिटल ने 3,200 रुपये का टारगेट रखा है, जो मौजूदा स्तरों से 36% की तेजी है. मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यह एक मजबूत प्‍लेयर है और इसके पास एलपीडी, एमसीएमवी, पी17 ब्रावो और नेक्‍स्‍ट जेनरेसन के साथ एक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन है और संकेत दिया है कि इन अवसरों के साकार होने पर  वित्त वर्ष 2027 तक उसका ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा. 

कोचीन शिपयार्ड
डिफेंस सेक्‍टर के इस शेयर ने 6 जून, 2025 को 2547.25 रुपये का अपना 52 हफ्ते का हाई लेवल टच किया है. तबसे लेकर अबतक इस शेयर में 35% की गिरावट दर्ज की गई है. फिलिप कैपिटल ने कोचीन शिपयार्ड को बाय रेटिंग दी है और 2,175 रुपये का टारगेट दिया है. 

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यह कंपनी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत मल्‍टी ईयर विकास पथों में से एक प्रस्तुत करती है, जिसका बेस भारत की एकमात्र विमानवाहक पोत निर्माता के रूप में है. डिफेंस सेक्‍टर में बढ़ते ऑर्डर, कमर्शियल जहाज निर्माण व्यवसाय में सुधार और मरम्मत/एमआरओ फ्रेंचाइजी का पॉजिटिव के तौर पर विस्तार है जो महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करता है. 

MOSL ने बताया कि कोचीन शिपयार्ड के मैनेजमेंट ने रक्षा और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन पर प्रकाश डाला है, जिसमें कई परियोजनाओं के लिए पहले ही बोली लगाई जा चुकी है और कई अन्य परियोजनाएं RFI/RFP चरणों में हैं. रक्षा पाइपलाइन में MCMV, P-17 ब्रावो, LPD, NG सर्वे वेसल, NG फास्ट पेट्रोल वेसल आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं. 

गॉर्डेन रिच शिपबिल्‍डर्स
GRSE के शेयरों ने 23 जून, 2025 को 3535 रुपये का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था. तब से शेयर में 31% की गिरावट आई है. ब्रोकरेज फर्म फिलिप कैपिटल ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के शेयरों पर कवरेज शुरू कर दिया है और इसका लक्ष्य मूल्य 2,800 रुपये तय किया है. 

फिलिप कैपिटल ने कहा कि हालांकि वित्त वर्ष 2027 से इनकम ग्रोथ में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन जीआरएसई का ऑर्डर बुक मजबूत है और इसके पास अवसरों की एक चेन है. इसलिए, 2,800 रुपये के लक्ष्य के साथ 'खरीदें' की सलाह दी है, जो वित्त वर्ष 2028 के प्रति शेयर आय के 38 गुना पर इसका वैल्‍यूवेशन करता है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं.aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
