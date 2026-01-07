Venezuela Stock Market: प्रेसिडेंट मादुरो कैद में, तेल ट्रंप ने कब्जाया, फिर भी एक दिन में 50% उछला वेनेजुएला का शेयर बाजार

वेनेजुएला संकट (Venezuela Crisis) इस समय दुनिया में सबसे चर्चित विषय बना हुआ है. ऐसा हो भी क्यों न आखिर देश के राष्ट्रपति को ही अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया है. यही नहीं यहां मौजूद तेल के खजाने पर भी US का कंट्रोल नजर आ रहा है. लेकिन एक ओर जहां Venezuela President Nicolas Maduro की गिरफ्तारी ने दुनिया में हलचल मचाई है, तो दूसरी ओर खुद वेनेजुएला का शेयर बाजार रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है. जी हां, महज एक दिन में कराकस स्टॉक एक्सचेंज (Caracas Stock Exchange) में 50% की तेजी देखने को मिली है.

US के एक्शन से दुनिया में टेंशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर तगड़ा एक्शन लेते हुए बीते 2-3 जनवरी की रात को स्ट्राइक (US Strikes Venezuela) की थी. ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ ही उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया.

बात यहीं नहीं रुकी, Donald Trump ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पर कंट्रोल का दावा करते हुए वहां अमेरिकी तेल कंपनियों की एंट्री की बात कहकर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में हलचल पैदा कर दी. अब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए बड़ा ऐलान कर कहा है कि वेनेजुएला में अंतरिम सरकार अमेरिका में 3-5 करोड़ बैरल तेल भेजेगी और इससे हुई कमाई पर खुद उनका कंट्रोल ही होगा.

ये कैसे संकट, जिससे झूमा बाजार

सबसे चौकाने वाली बात ये है कि वेनेजुएला देश में स्ट्राइक हो गई और उसके राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो गई, देश के खजानों पर एक तरह से कब्जा भी हो गया. लेकिन इन सबके बीच देश का स्टॉक मार्केट धड़ाम होने के बजाय रॉकेट बना क्यों नजर आ रहा है. वेनेजुएला शेयर मार्केट का प्रमुख इंडेक्स Caracas General Index एक ही दिन में 50% तक चढ़ गया. एक्सचेंज के आंकड़ों पर नजर डालें, तो ये इंडेक्स बीते कारोबारी दिन 6 जनवरी को 1299 अंक या 50.01% की बढ़त लेकर 3896.8 पर क्लोज हुआ.

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद इतनी तेजी

Nicolas Maduro Arresting के बाद से ही कराकस इंडेक्स की रफ्तार रॉकेट की तरह नजर आ रही है और ये 2 जनवरी को 2231 से चढ़कर 6 जनवरी को 3896 के पार निकल चुका है, जो 74% से ज्यादा की बढ़त दर्शाता है. यही नहीं बीते साल की 23 दिसंबर से अब तक Venezuela Stock Market की चाल को देखें, तो इस तारीख से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाना शुरू किया था, तब से अब तक ये इंडेक्स करीब 150% तक उछल चुका है. गौरतलब है कि वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट साल 1947 में स्थापित किया गया था और यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा स्टॉक एक्सचेंज है.

आखिर क्यों भाग रहा वेनेजुएला का बाजार?

अब बात करते हैं कि इन सब घटनाक्रमों के बाद भी आखिर वेनेजुएला का शेयर बाजार टूटने के बजाय भाग क्यों रहा है. तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाजार के निवेशकों (Venezuela Stock Market Investors) में US की एंट्री के बाद अब राजनीतिक स्थिरता और देश में आर्थिक सुधार की उम्मीद जागी है.

इसके अलावा लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने वाले वेनेजुएला को इन बैन से राहत मिल सकती है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आने से लेकर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार की आस है और निवेशकों के इस पॉजिटिव सेंटीमेंट ने बाजार का मजबूती दी है.

