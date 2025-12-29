scorecardresearch
 
Lalit Modi Apologise: 'मैं माफी मांगता हूं...', भगोड़े ललित मोदी के बदले सुर, Viral हुआ था वीडियो

Lalit Modi-Vijay Malya का एक वायरल वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया की सनसनी बना हुआ था और सरकार की ओर से भी इसे लेकर सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की गई थी. अब आईपीएल फाउंडर ललित मोदी के सुर बदले-बदले नजर आ रहे हैं और वो मांफी मांग रहे हैं.

ललित मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए मांगी माफी (Photo: Social Media)
भारत से भगोड़े इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का बीते दिनों एक वीडियो वायरल (Lalit Modi Viral Video) हुआ था, जिसमें वो दूसरे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Malya) के साथ पार्टी करते दिखाई दिए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, इसके बाद से ही ललित मोदी के सुर बदले-बदले नजर आ रहे हैं और वो ट्विटर (अब X) पर मांफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं.    

X पोस्ट शेयर कर मांगी माफी
Lalit Modi ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, खासकर भारत सरकार की, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, तो मैं माफी मांगता हूं.' IPL फाउंडर ने अपनी इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि मेरे बयान को गलत समझा गया और इसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं निकाला गया था. एक बार फिर मैं दिल से माफी मांगता हूं.

Viral Video में क्या खास था? 
IPL Founder ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Lalit Modi Instagram Post) पर विजय माल्या के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीते दिनों लंदन में हुई एक पार्टी का वीडियो पोस्ट किया था और ये तेजी से वायरल हो रहा था. इसमें खास बात ये थी कि वीडियो में ललित मोदी ने खुद को और विजय माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े करार दिया था. उन्हें बोलते हुए देखा गया था कि,'हम दो भगोड़े हैं, भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े.'

'चलो इंटरनेट को तोड़ते हैं...'
ललित मोदी साल 2010 से ही भारत से बाहर हैं. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग (Lalit Modi Money Laundering) समेत कई वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में भगोड़ा साबित किया गया है. उन्होंने अपनी इंस्टा पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि, 'विजय माल्यो को जन्मदिन मुबारक, चलो भारत में फिर से इंटरनेट को तोड़ते हैं.' उनके इस वायरल वीडियो के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई थी. 

ललित मोदी और विजय माल्या के इस वायरल वीडियो के बाद विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आश्वस्त करते हुए सख्त लहजे में कहा था कि जो भगोड़े हैं, जो भी हमारे कानून से भागे हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और भागे हुए ऐसे लोंगों को हम वापस लाएंगे.

Vijay Malya

70 साल के माल्या पर ये अपडेट
Vijay Malya किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद कानूनी मुश्किलों के चलते भारत से भाग गए थे. बीते 18 दिसंबर को उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया था और उनके साथ पार्टनर पिंकी लालवानी को मुस्कुराते हुए देखा गया था. माना जा रहा है कि माल्या UK में बेल पर हैं. 

बता दें कि इस साल 2025 की शुरुआत में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की लीडरशिप में भारतीय बैंकों के एक ग्रुप ने लंदन में एक लीगल अपील जीती थी, जिसमें किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया लगभग 1.05 बिलियन पाउंड (1.81 लाख करोड़ रुपये) के जजमेंट डेट को चुकाने की एक लंबी कानूनी लड़ाई में उनके खिलाफ बैंकरप्सी ऑर्डर को बनाए रखने की अपील की गई थी.

