नीता अंबानी ने देखते ही कहा- वाह, मुकेश अंबानी बोले ये कला AI के दौर में भी आगे बढ़ेगी, देखें Video

देश के सबसे अमीर इंसान (India's Richest Person) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन Mukesh Ambani की बेटी ईशा अंबानी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही है. इसमें मुकेश अंबानी एक ईवेंट के दौरान एक कलाकार द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में नीता अंबानी ने तो इसे देखते ही 'वाह' कह दिया.

पोर्ट्रेट देख खुश हो गए मुकेश-नीता अंबानी

ईशा अंबानी (Isha Ambani) द्वारा शेयर किए गए वीडियो को देखें, तो इसमें मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के एक पोर्ट्रेट (Mukesh Ambani-Nita Ambani Portrait) को बनाने वाला कलाकार उन्हें इसकी खूबियां और बनाने के तरीकों के बारे में बताता हुआ नजर आ रहा है. वहीं अपने पोर्ट्रेट को देखकर Mukesh-Nita Ambani बेहद खुशी में इसे निहारते और हाथ से छूकर इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

ऐसे की कलाकार की तारीफ

जहां नीता अंबानी ने इस खूबसूरत पोर्ट्रेट को देखकर वाह कहा, तो वहीं मुकेश अंबानी ने भी इसे तैयार करने वाले कलाकार की जमकर तारीफ की. वायरल वीडियो को देखें, तो रिलायंस चेयरमैन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, 'ये जो कला है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, और खास बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में भी ये लगातार बढ़ेगी.'

यहां बता दें कि मुकेश और नीता अंबानी को मुंबई में स्वदेश के फ्लैगशिप स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर एक हैंडमेड पोर्ट्रेट बीते साल दिसंबर महीने में भेंट किया गया था. इसकी खास बात ये है कि इस Portrait में Mukesh Ambani-Nita Ambani की फोटो को पश्मीना और रेशम में उकेरा गया था और इसे अखरोट की लकड़ी के फ्रेम में जड़ा गया था.

ईशा अंबानी ने कैप्शन में लिखी बड़ी बात

जहां एक ओर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों ने ही इस पोर्ट्रेट और इसे बनाने वाले कलाकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उनकी बेटी ईशा अंबानी ने भी बड़ी बात कैप्शन में लिखी. उन्होंने लिखा, 'आप दोनों के चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे.'

बता दें कि ईशा अंबानी रिलायंस ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं. जहां Reliance Industries में वे नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो वहीं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (Reliance Retail Ventures Ltd) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. इसके तहत Reliance Fresh, Smart, Trends, AJIO, JioMart की जिम्मेदारी उनके ऊपर है.

