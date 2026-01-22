scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

नीता अंबानी ने देखते ही कहा- वाह, मुकेश अंबानी बोले ये कला AI के दौर में भी आगे बढ़ेगी, देखें Video

Reliance रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने सोशल मीडिया पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें वे एक कलाकार द्वारा बनाए गए उनके पोर्ट्रेट की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
अपना पोर्ट्रेट देख मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने जमकर की कलाकार की तारीफ (Photo: Screengrab)
अपना पोर्ट्रेट देख मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने जमकर की कलाकार की तारीफ (Photo: Screengrab)

देश के सबसे अमीर इंसान (India's Richest Person) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन Mukesh Ambani की बेटी ईशा अंबानी ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही है. इसमें मुकेश अंबानी एक ईवेंट के दौरान एक कलाकार द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में नीता अंबानी ने तो इसे देखते ही 'वाह' कह दिया. 

पोर्ट्रेट देख खुश हो गए मुकेश-नीता अंबानी
ईशा अंबानी (Isha Ambani) द्वारा शेयर किए गए वीडियो को देखें, तो इसमें मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी के एक पोर्ट्रेट (Mukesh Ambani-Nita Ambani Portrait) को बनाने वाला कलाकार उन्हें इसकी खूबियां और बनाने के तरीकों के बारे में बताता हुआ नजर आ रहा है. वहीं अपने पोर्ट्रेट को देखकर Mukesh-Nita Ambani बेहद खुशी में इसे निहारते और हाथ से छूकर इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.    

ऐसे की कलाकार की तारीफ
जहां नीता अंबानी ने इस खूबसूरत पोर्ट्रेट को देखकर वाह कहा, तो वहीं मुकेश अंबानी ने भी इसे तैयार करने वाले कलाकार की जमकर तारीफ की. वायरल वीडियो को देखें, तो रिलायंस चेयरमैन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, 'ये जो कला है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी, और खास बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में भी ये लगातार बढ़ेगी.'

सम्बंधित ख़बरें

Ambani said that the Prime Minister has restored the confidence of the country.
RIL के शेयर में भूचाल... हिल गया बाजार, झटके में ₹70000Cr स्वाहा
RIL Q3 Result
देश की सबसे बड़ी कंपनी का आया रिजल्ट, 18645 करोड़ रुपये हुआ प्रॉफिट 
Top Billionaires Networth
Billionaires Networth Fall: अचानक दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में सुनामी, लेकिन एलन मस्क पर पैसों की बारिश
Vibrant Gujarat Global Summit
'वैश्विक चुनौतियों से लड़ने को हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं,' मुकेश अंबानी के 5 बड़े ऐलान
India's Top Billionaires Networth
Indian Billionaires: ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर, $100 अरब क्लब में सिर्फ एक नाम
Advertisement

यहां बता दें कि मुकेश और नीता अंबानी को मुंबई में स्वदेश के फ्लैगशिप स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर एक हैंडमेड पोर्ट्रेट बीते साल दिसंबर महीने में भेंट किया गया था. इसकी खास बात ये है कि इस Portrait में Mukesh Ambani-Nita Ambani की फोटो को पश्मीना और रेशम में उकेरा गया था और इसे अखरोट की लकड़ी के फ्रेम में जड़ा गया था.

ईशा अंबानी ने कैप्शन में लिखी बड़ी बात
जहां एक ओर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों ने ही इस पोर्ट्रेट और इसे बनाने वाले कलाकार की जमकर तारीफ की, तो वहीं इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए उनकी बेटी ईशा अंबानी ने भी बड़ी बात कैप्शन में लिखी. उन्होंने लिखा, 'आप दोनों के चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे.'

बता दें कि ईशा अंबानी रिलायंस ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं. जहां Reliance Industries में वे नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो वहीं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (Reliance Retail Ventures Ltd) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं. इसके तहत Reliance Fresh, Smart, Trends, AJIO, JioMart की जिम्मेदारी उनके ऊपर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement