IndiGo के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने दिया इस्तीफा, जानिए उनसे जुड़ी खास बातें

देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो (Indigo) के को-फाउंडर और को-प्रमोटर राकेश गंगवाल ने कहा है कि वह एयरलाइन के बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य अगले पांच साल में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी लाना है. गंगवाल ने इस बात को स्वीकार किया है कि भविष्य के डेवलपमेंट उनकी मौजूदा सोच को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने बोर्ड के सदस्यों को लिखे एक पत्र में बात की जानकारी दी है.

इस वजह से दिया इस्तीफा



उन्होंने कहा कि उनके पास जब कोई Unpublished Price Sensitive Information (UPSI) नहीं होगी तो होल्डिंग घटाने का निर्णय किया जाएगा लेकिन बोर्ड के सदस्य रहते हुए उन्हें सूचना मिलती रहेगी. इनमें से कुछ UPSI भी हो सकती है. गंगवाल ने कंपनी से उनके साथ किसी तरह UPSI शेयर नहीं करने को कहा है क्योंकि वह डायरेक्टर का पद छोड़ रहे हैं. ऐसे में IndiGo के पास इस तरह की जानकारी शेयर करने की कोई वजह नहीं होगी.

चिट्ठी में लिखी ये बात



गंगवाल ने कहा है कि भविष्य में वह बोर्ड मेंबर के रूप में शिरकत करने को लेकर विचार करेंगे. गंगवाल ने बोर्ड मेंबर्स को पत्र लिखकर कहा है, "मैं 15 साल से भी अधिक समय से कंपनी का शेयरहोल्डर रहा हूं. एक दिन अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना नेचुरल है. इस तरह अगले पांच साल से भी अधिक समय में मेरा लक्ष्य धीरे-धीरे अपनी इक्विटी हिस्सेदारी में धीरे-धीरे कमी लाना है....किसी भी अन्य प्लान की तरह भविष्य के डेवलपमेंट मेरी मौजूदा सोच को प्रभावित कर सकते हैं."

राकेश गंगवाल के बारे में जानिए (Rakesh Gangwal Profile)



आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले गंगवाल ने University of Pennsylvania, The Wharton School से एमबीए किया था. गंगवाल ने 1984 में यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ अपने एयरलाइन करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने US Airways Group में चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन के तौर पर काम किया. गंगवाल ने राहुल भाटिया के साथ मिलकर एक विमान के साथ 2006 में IndiGo की शुरुआत की थी. गंगवाल अमेरिकी नागरिक हैं और मियामी में रहते हैं.

जानिए कितना है गंगवाल का नेटवर्थ (Rakesh Gangwal Net Worth)



गंगवाल ने मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo की पैरेंट कंपनी InterGlobe Aviation के जरिए खूब नाम कमाया है. फोर्ब्स के मुताबिक गंगवाल के पास 4.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है.