Air India के लिए SpiceJet, IndiGo की Tata को ‘बधाई’, रतन टाटा के लिए ट्रेंड हुआ ‘Congratulation Sir'!

Tata Group के Air India की बोली जीतने के बाद जहां एक तरफ SpiceJet और IndiGo जैसी प्रतिद्वंदी कंपनियों ने बधाई दी. वहीं रतन टाटा के लिए ट्विटर पर ‘Congratulation Sir’ ट्रेंड करने लगा.

SpiceJet के अजय सिंह की बधाई

Air India की बोली टाटा समूह के जीतने पर SpiceJet के चेयरमैन अजय सिंह ने उन्हें बधाई दी और एक बयान में कहा, ‘ मैं टाटा समूह को एअर इंडिया की बिड जीतने पर बधाई देता हूं. ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एअर इंडिया को खरीदने के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ. मुझे पूरा भरोसा है कि टाटा ग्रुप एअर इंडिया के वैभव को वापस ले आएगा. और भारत को गौरवान्वित करेगा. मैं एअर इंडिया के सफल विनिवेश के लिए भारत सरकार को भी बधाई देता हूं. मैं अपने पूरे जीवन में एअर इंडिया का फैन रहा हूं और अब ये वक्त है जब ‘महाराजा’ दुनिया की एयरलाइंस में अपनी अग्रणी दावेदारी फिर हासिल करें.’

Tata Group के साथ-साथ Air India को हासिल करने की होड़ में अजय सिंह के नेतृत्व वाला एक कंसोर्शियम भी शामिल था. इस कारोबारी समूह ने एअर इंडिया के लिए 15,100 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जबकि टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी.

IndiGo बोला ‘नीले आकाश में अनंत संभावनाएं’

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस IndiGo ने भी एअर इंडिया की बिड टाटा के जीतने पर बधाई दी. कंपनी ने ट्वीट कर कहा, ‘एअर इंडिया की बिड जीतने के लिए टाटा समूह को बधाई. ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक रोमांचक पल है. हम तैयार हैं इस महान राष्ट्र और लोगों की सेवा के लिए. यहां नीला आकाश है और अनंत संभावनाएं’

Many congratulations to the @TataCompanies for winning the bid for Air India. These are truly exciting times for the aviation industry, and we are all geared up to serve the this great nation and its people. Here's to blue skies, and limitless opportunities. @ChhaviLeekha — IndiGo (@IndiGo6E) October 8, 2021

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ ‘Congratulation Sir'

इसी के साथ ट्विटर पर रतन टाटा को बधाई देने का तांता लग गया और ‘Congratulation Sir' ट्रेंड होने लगा.

मेजर सुरेंद्र पूनिया ने लिखा ’दिल से बधाई सर, एअर इंडिया सुरक्षित हाथों में है.

Heartiest Congratulations Sir🌹#AirIndia is in safe hands 🙌

Jai Hind 🇮🇳 https://t.co/KERVVME0hD — Major Surendra Poonia (@MajorPoonia) October 8, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा कि एअर इंडिया अंतत: वहीं जा रही है जहां से वो जुड़ी है. आगे की यात्रा के लिए ‘बेस्ट ऑफ लक’

Congratulations sir...

Finally Air India is going back to where it belongs... wishing best of luck with this new journey....✨🌈 pic.twitter.com/KgNDiilz0P — tht_pure_soul... (@NAYAAB_ALI786) October 8, 2021

वहीं एक और यूजर ने लिखा ‘मोदी राज में आपको आपकी एयरलाइन वापस मिल गई, इसे कहते हैं न्याय’

Congratulations Sir...



Under Modi, you got your airlines back..



It's called justice.. pic.twitter.com/28rVNVjIZy — सोलु मौर्य !💯%FB (@SoluMaurya1005) October 8, 2021

Congratulations sir.. It was really Proud moment we are very happy with you.. @RNTata2000 👏🇮🇳🇮🇳 https://t.co/33HmG732go — Chinna (@Chinna_reddy12) October 8, 2021

Taking away a flourishing private airline and returning a loss making enterprise 68 years later.. and making the original owner pay for it!



Congratulations sir @RNTata2000 #TataSons #AirIndiaDisinvestment pic.twitter.com/tSVTdSUe7O — Daksh Patel (@dakshpatel3739) October 8, 2021

ये भी पढ़ें: