IMF-World Bank पर फिर फूटा 'ग्लोबल गुस्सा', पूर्व अफगान VP बोले- भारत से युद्ध होते ही PAK पर पैसों की बारिश क्यों?

बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद बढ़ी भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन सीजफायर (Indo-PAK Ceasefire) के ऐलान के बाद भले ही थम गई हो, लेकिन इस संघर्ष के दौरान कंगाल और आंतक के पनाहगार पाकिस्तान मिली आर्थिक मदद अभी भी सुर्खियों में है. जहां भारत से सीमा पर तनाव बढ़ने के दौरान IMF को उसकी आर्थिक मदद करने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, तो वहीं इसके बाद Pakistan की फाइनेंशियल हेल्प के लिए आगे आए वर्ल्ड बैंक (World Bank) से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) तक पर अब ग्लोबल गुस्सा फूट रहा है. अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने इन वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है.

सोशल मीडिया पर फूटा पूर्व अफगान VP गुस्सा

अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह (Amrullah Saleh) ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर निशाना साधते हुए उन पर पाकिस्तान की युद्ध संबंधी वित्तीय मदद और आतंकी समूहों के साथ ऐतिहासिक संबंधों के उजागर होने के बाद भी मौन रूप से Pakistan को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया है. पूर्व अफगान उप-राष्ट्रपति सालेह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक तमाम ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने X Post में गुस्सा निकालते हुए बड़ा सवाल उठाया कि, 'जब भी India Vs Pakistan में तनाव बढ़ता है, जैसे कि हाल ही में पहलगाम हमले के बाद बढ़े चार दिन के संघर्ष के दौरान हुआ. ऐसी हर स्थिति में आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे वित्तीय संगठन पाकिस्तान को Loanदेने के लिए तमाम प्रतिबंधों में ढील क्यों देते हैं?'

Why is it that every time Pakistan resorts to a war mood, the World Bank, IMF, and Asian Development Bank ease restrictions on loans and grants?



It appears that the four-day conflict with India brought some tacit approval for Pakistan from these institutions.



The United…