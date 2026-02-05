HAL Share Crash: लगातार दो दिन से क्रैश... आखिर इस डिफेंस स्टॉक को हुआ क्या?

शेयर बाजार (Stock Market) में कारोबार के दौरान लगातार दूसरे दिन डिफेंस सेक्‍टर की दिग्‍गज कंपनी हिंदुस्‍तान एरोनॉटिक लिमिटेड (HAL) के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है. बुधवार को जहां एचएएल शेयर 5 फीसदी से ज्यादा टूटा था, तो वहीं गुरुवार को भी ये खुलने के साथ ही धड़ाम हो गया और इसमें गिरावट बढ़ती चली गई. Defence Stock में यह गिरावट कंपनी के 5th जेनेरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्‍ट से बाहर होने की खबर के बाद आई है.

दो दिन से टूट रहा HAL Stock

एचएएल का शेयर दो दिन से निवेशकों का तगड़ा नुकसान करा रहा है. बीते कारोबारी दिन बुधवार को इंट्राडे में ये 8.31% तक फिसलने के बाद हालांकि, मार्केट क्लोज होने पर 5.74% की गिरावट लेकर 4,213.90 रुपये पर क्‍लोज हुआ था. तो वहीं सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भी इसका हाल-बेहाल रहा.

तेज गिरावट लेकर 4,121 पर खुलने के बाद ये गिरते हुए 5% से ज्यादा फिसलकर 3,952 रुपये पर आ गया, हालांकि अंत में 4.44% गिरकर 4030 रुपये पर बंद हुआ. कुल मिलाकर दो दिन में HAL Share करीब 10 फीसदी से अधिक फिसल चुका है. डिफेंस स्टॉक में आई इस बड़ी गिरावट का असर कंपनी के मार्केट कैपिटल पर भी देखने को मिला है और ये गिरकर 2.70 लाख करोड़ रुपये रह गया है.

ये एक खबर और शेयर धराशायी

अब बात करते हैं कि आखिर एचएएल शेयर को ऐसा क्या हुआ, जो संभलने का नाम नहीं ले पा रहा है. तो बता दें कि HAL Stock में गिरावट एक खबर के बाद देखने को मिल रही है, जिसमें बताया गया है कि 5th जेनेरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्‍ट से ये डिफेंस कंपनी बाहर हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें, तो प्रोजेक्ट में एचएएल अब Advanced Medium Combat Aircraft प्रोजेक्‍ट में नहीं है. इसके बाद इसकी रेस में Tata Advanced Systems, Adani Defence, BEL, Goodluck India और Bharat Forge हैं.

HAL को लेकर क्या कह रहे एक्सपर्ट?

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, HAL को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एक्‍सपर्ट हितेश टेलर ने कहा कि कंपनी अपने लॉन्‍गटर्म ग्रोत के रुझान के तहत तेजी से बढ़ रहा है. एक्‍सपर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी 'Wait & Watch' वाली पोजिशन में है. टेलर का कहना है कि निवेशकों को 4,500 रुपये से ऊपर ब्रेकआउट का इंतजार है, जिसमें पर्याप्त वॉल्यूम का समर्थन हो.

शेयर बाजार में भी गुरुवार को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है. बीते दो दिन की तेजी के बाद सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुए और खबर लिखे जाने तक BSE Sensex 550 अंक, जबकि NSE Nifty 150 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहे थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

