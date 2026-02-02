Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी हो गया सस्ता, बजट के अगले दिन गोल्ड सिल्वर के दाम धड़ाम

क्रेद्रीय बजट के अगले दिन सोना-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक, भारतीय सर्राफा बाजार में आज (सोमवार), 02 फरवरी 2026 को सोना-चांदी सस्ता हुआ है. ताजा कीमतों की बात करें तो 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 142270 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी भी सस्ती होने के साथ 236496 रुपये किलो तक आ गया है.
Gold Rate Today: आज 22-24 कैरेट सोने का रेट क्या है?
ibjarates.com पर 02 फरवरी को सुबह जारी किए गए रेट्स के मुताबिक, 995 शुद्धता वाले यानी 23 कैरेट सोने का रेट 141700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 916 शुद्धता वाले यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 130319 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
चांदी का रेट क्या है?
चांदी की कीमत आज (सोमवार), 02 फरवरी 2026 को 236496 रुपये किलो है, जो बीते दिन शाम को 265751 रुपये किलो था. बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर जारी की गई कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर मेकिंग चार्ज अलग से देने होते हैं. अगर आप ज्वैलरी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड उपयुक्त माना जाता है.
आइए जानते हैं आज कितने रुपये सस्ता हुआ 22-24 कैरेट सोना?
|शुद्धता
|रविवार शाम का भाव
|सोमवार सुबह का भाव
|रेट में कितना बदलाव
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|148697
|142270
|6427 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|148102
|141700
|6402 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|136206
|130319
|5887 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|111523
|106703
|4820 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|86988
|83228
|3760 रुपये सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|265751
|
236496
|29255 रुपये सस्ती
बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं और केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के दिन रेट जारी नहीं किए जाते हैं.