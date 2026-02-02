scorecardresearch
 
Gold Silver ETF Crash: गिरावट पर गिरावट... इधर सोना-चांदी क्रैश, उधर Gold-Silver ईटीएफ भी धड़ाम

Gold-Silver ETFs Price Crash: बजट के बाद सोमवार को शेयर बाजार में तगड़ा उतार-चढ़ाव है, तो सोना-चांदी भी खुलते ही धड़ाम हो गए हैं. इस बीच गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ की कीमतों में भी तगड़ी गिरावट ने निवेशकों को भारी नुकसान कराया है.

सोमवार को भी गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में बड़ी गिरावट (File Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतों में क्रैश (Gold-Silver Price Crash) जारी है, बजट वाले दिन बुरी तरह बिखरने के बाद सोमवार को भी दोनों कीमती धातुओं का भाव तेजी से फिसला. वहीं दूसरी ओर गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ का भी बुरा हाल है. Gold-Silver ETFs Crash पर नजर डालें, तो ये 20% के करीब टूटे हैं. बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एमसीएक्स पर चांदी और सस्ती होकर (Silver Cheaper) 2,49,713 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि सोने का वायदा भाव फिसलकर 1,43,321 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पर आ गया. 

सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट
Budget 2026 के बाद सोमवार को जब कमोडिटी मार्केट में कारोबार की शुरुआत हुई, तो चांदी अपने पिछले बंद वायदा भाव 2,65,652 रुपये से फिसलते हुए 2,49,713 रुपये प्रति किलो पर आ गई यानी एक झटके में ये 15,943 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई. तो वहीं सोने की कीमत रविवार के अपने बंद 1,47,753 रुपये के मुकाबले गिरकर 1,43,321 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. यानी 10 Gram 24 Karat Gold Rate 4432 रुपये तक सस्ता हो गया. 

Silver ETFs का बुरा हाल
सोना-चांदी के वायदा भाव में गिरावट के बीच अगर गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ पर नजर डालें, तो ये भी सोमवार को बिखरे हुए नजर आ रहे हैं. Tata Silver Exchange Traded Fund करीब 20% फिसलकर कारोबार कर रहा है. इसके अलावा Kotak Silver ETF 15.90%, Groww Silver ETF 15.76%, HDFC Silver ETF 15.60%, SBI Silver ETF 15.40%, Nippon India Silver ETF 15%, Zerodha Silver ETF 14%, Mirae Asset Silver ETF 13.98%, ICICI Prudential Silver ETF 13.50% फिसलकर ट्रेड कर रहे थे. 

Gold ETF भी संभल नहीं पाए
सिल्वर ईटीएफ के बाद बात करें, गोल्ड ईटीएफ में आई गिरावट के बारे में, तो BSL Gold ETF 7.81%, Motilal Oswal Gold ETF 7.15%, 360 One Gold ETF 6.70%, Mirae Asset Gold ETF 6.95%, Kotak Gold Exchange Traded ETF 4.30%, ICICI Prudential Gold ETF 5.90% और Tata Gold ETF 4.80% की गिरावट में कारोबार कर रहे थे.  

बजट के दिन क्यों बिखरा था बाजार? 
गौरतलब है कि बीते दिन रविवार को भी शेयर बाजार बजट पेश होने के चलते ओपन रहा था और इसमें तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Siharaman) ने अपनी बजट स्पीच में जैसे ही STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में इजाफा किए जाने का ऐलान किया, शेयर बाजार का मूड बिगड़ गया और Sensex-Nifty Crash हो गए. कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 2400 अंक, जबकि निफ्टी करीब 750 अंक तक फिसल गया था और निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपये मिनटों में डूब गए थे. 

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी तरह के निवेश से पहले मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह लेना जरूरी है.)

