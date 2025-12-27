पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों पर सोमवार को शेयर बाजार खुलने पर सबकी नजर रहने की उम्मीद है, क्योंकि सरकारी बैंक ने शुक्रवार देर रात एक बड़ा अपडेट दिया. 26 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद एक नियामक रिपोर्ट में बैंक ने SREI ग्रुप की दो संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े 2,400 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के लोन फ्रॉड की जानकारी दी है.

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा कि उसने SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के अकाउंट में 1,240.94 करोड़ रुपये और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के खाते में 1,193.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है. साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने यह भी क्लियर किया कि उसने दोनों खातों में पूरी बकाया राशि के लिए पहले ही 100 प्रतिशत प्रावधान कर लिया है.

फाइलिंग में बैंक ने ये भी जानकारी दी कि इन कंपनियों का NCLT द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के तहत सफलतापूर्वक समाधान किया गया है. इस ऐलान से पहले ही शुक्रवार को पीएनबी के शयेरों में थोड़ा दबाव देखने को मिला था.

पीएनबी के शेयर बीएसई पर पिछले बंद भाव 120.95 रुपये के मुकाबले 0.50 प्रतिशत की गिरावट के साथ 120.35 रुपये पर बंद हुए. हालांकि, लंबी अवधि में शेयर की स्थिति मजबूत बनी हुई है और पिछले छह महीनों में इसमें लगभग 13 प्रतिशत और 2025 में अब तक 17 प्रतिशत से ज्‍यादा की तेजी देखी गई है. PNB का RSI 50.8 है, कैश फ्लो इंडेक्‍स 55.4 है. दोनों ही संकेतक संकेत देते हैं कि शेयर मिड कैटेगरी में है और ज्‍यादा खरीदा भी नहीं गया है और ज्‍यादा बेचा भी नहीं गया है.

क्‍या करता है SREI ग्रुप

समूह की वेबसाइट के अनुसार, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड ने 1989 में निर्माण उपकरणों के फंडिंग से शुरुआत की और बाद में इंफा्रस्‍ट्रक्‍चर लोन सेक्‍टर में विस्‍तार किया. पहले इसे एक फाइनेंस कंपनी के तौर पर रखा गया था, लेकिन बाद में इसे एनबीएफसी-निवेश और लोन कंपनी के तौर पर रजिस्‍टर्ड किया गया और साल 2011 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे एक पब्लिक फाइनेंस संस्‍थान के तौर पर नोटिफाई किया गया.

इससे पहले सितंबर तिमाही के लिए पीएनबी ने अपने नेट प्रॉफिट में पिछले साल की तुलना में 14 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करते हुए 4,904 करोड़ रुपये का लाभ कमाया. सितंबर तिमाही के लिए बैंक का प्रावधान 643 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना और तिमाही आधार पर तेजी को दिखाता है.

पीएनबी की फाइनेंशियल कंडीशन

खास बात यह है कि स्टॉक पर नजर रखने वाले एक्‍सपर्ट अक्सर परिसंपत्ति की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रोविजन कवरेज रेशियो (PCR) पर ध्यान देते हैं. PNB ने इसमें भी सुधार दर्ज किया है, जिसमें तकनीकी राइट-ऑफ समेत पीसीआर दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 24 बेसिस पॉइंट बढ़कर 96.91 प्रतिशत हो गया है.

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में ऑपरेशन प्रॉफिट में पिछले वर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 7,227 करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष की पहली छमाही (H1FY26) में परिचालन लाभ 6.5 प्रतिशत बढ़कर 14,308 करोड़ रुपये हो गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

