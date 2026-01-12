Donald Trump Angry: 'वेनेजुएला निवेश के लायक नहीं...', अमेरिकी तेल कंपनी के CEO पर भड़के ट्रंप, दे दी वार्निंग

अमेरिका की वेनेजुएला में स्ट्राइक (US Strikes Venezuela) और फिर सैन्य अभियान के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप ने Venezuea Oil Sector पर कंट्रोल का दावा किया, अब इस तेल के खजाने से कमाई के प्लान के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने कदम भी आगे बढ़ा दिए. इसके लिए उन्होंने अमेरिका की 17 बड़ी तेल कंपनियों के सीईओ (US Oil Firms CEOs) को बुलाया था और उनसे अपना वेनेजुएला प्लान शेयर किया. रिपोर्ट के मुताबिक, एक बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी के सीईओ ने ट्रंप के फरमान पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि, 'वेनेजुएला निवेश के लायक नहीं है', फिर क्या था ट्रंप भड़क गए और कंपनी के निवेश पर रोक लगाने की बात कह डाली.

17 तेल कंपनियों के CEOs संग ट्रंप की बैठक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के 303 अरब बैरल तेल के खजाने को फिर से पुनर्जीवित करने के अपने प्लान के तहत कम से कम 17 तेल कंपनियों के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था. इस दौरान उन्होंने उनसे हालिया राजनीतिक परिवर्तनों के बाद वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में 100 अरब डॉलर के निवेश पर विचार करे के लिए कहा. इसी बैठक में मौजूद दिग्गज अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल (Exxon Mobil) के सीईओ डैरेन वुड्स (CEO Darren Woods) ने वेनेजुएला में चुनौतियों का मुद्दा छेड़ दिया.

Exxon CEO ने पुरानी चुनौतियां गिनाईं

वुड्स ने कंपनी के पुराने अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि, 'वेनेजुएला में हमारी संपत्तियां दो बार जब्त की जा चुकी हैं, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि तीसरी बार वहां फिर से प्रवेश करने के लिए हमें पहले की तुलना में काफी महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे.' सीईओ ने कानूनी और रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर हम वेनेजुएला में आज मौजूद कानूनी और व्यावसायिक संरचनाओं और फ्रेमवर्क को देखें, तो वहां निवेश करना संभव नहीं लगता है.

उन्होंने अपनी कंपनी एक्सॉन के लिए टिकाऊ निवेश सुरक्षा और देश के हाइड्रोकार्बन एक्ट में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया. वुड्स ने कहा कि केवल महत्वपूर्ण कानूनी बदलाव ही बाजार में पुनः प्रवेश को संभव बना सकते हैं. ट्रंप को सलाह देते हुए उन्होंने वेनेजुएला को आकर्षक निवेश अवसर बनने से पहले अपने कानूनों में बदलाव की सिफारिश की.

ट्रंप हुए नाराज, कही ये बड़ी बात

Donald Trump को Exxon Mobil CEO वुड्स की बात नागवार गुजरी और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बैठक के बाद एक पत्रकार में इसे जाहिर भी कर दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'मुझे एक्सॉन की प्रतिक्रिया पसंद नहीं आई, मैं शायद एक्सॉन को बाहर रखने का फैसला करूंगा, वे बहुत चालाकी दिखा रहे हैं.' ट्रंप यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा है कि वे वेनेजुएला में एक्सॉन मोबिल के निवेश को रोक सकते हैं, क्योंकि कंपनी के सीईओ ने व्हाइट हाउस (White House) में हुई बैठक में वेनेजुएला को निवेश के लायक नहीं बताया था.

ट्रंप बोले- 'हम तय करेंगे किसे मिलेगी परमिशन'

ट्रंप ने पिछली राष्ट्रीयकरण प्रक्रियाओं से हुए नुकसान की भरपाई चाहने वाली कंपनियों को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कोनोकोफिलिप्स को उसका काफी पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन अमेरिका नए सिरे से शुरुआत करेगा. हम लोगों के पिछले नुकसान पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यह उनकी गलती थी. Donald Trump ने अपनी बात को दोहराते हुए साफ किया कि सिर्फ उनका प्रशासन ही यह तय करेगा कि वेनेजुएला में किन कंपनियों को काम करने की अनुमति मिलेगी.

गौरतलब है कि एक्सॉन, कॉनोकोफिलिप्स और शेवरॉन, साल 2004 और 2007 के बीच उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने से पहले तक वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA के लंबे समय से साझेदार रहे थे. इसके बाद एक्सॉन और कॉनोकोफिलिप्स दोनों ने कई मामले दायर किए और अदालती फैसलों में पाया गया कि वेनेजुएला पर इन दोनों कंपनियों का सामूहिक रूप से 13 अरब डॉलर से अधिक का बकाया है.

