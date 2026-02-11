2395Cr का ऑर्डर बुक... 6 महीने में 136% रिटर्न, अब ₹3900 का टारगेट

डिफेंस सेक्‍टर की एक कंपनी ने छह महीने में ही दोगुना से ज्‍यादा का रिटर्न दिया है. छह महीने में ही इस शेयर ने 136 फीसदी का रिटर्न दिया है, शेयरों में यह तेजी मजबूत तीसरी तिमाही के नतीजों, मजबूत ऑर्डर बुक और वित्त वर्ष 2026 के लिए मैंनेजमेंट के उम्‍मीदों के कारण आई है.

दिसंबर 2025 के अंत में कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 2,395 करोड़ रुपये था. यह शेयर MTAR टेक्नोलॉजीज है. इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 1,368.8 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए, जिससे इसकी राजस्व मजबूत हुआ और वित्तीय वर्ष के लिए 30-35% राजस्व में बढ़ोतरी हुई. अभी यह शेयर 3657 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर है और इसका मार्केट कैप 10,848 करोड़ रुपये है.

टेक्निकल लेवल पर कैसा है शेयर?

MTAR टेक्नोलॉजीज के शेयर ने 2026 में 47 प्रतिशत और दो सप्ताह में 30 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है. एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का शेयर 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन, 30-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है. कंपनी के कुल 1.51 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 34.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.

शेयर बाजार में ओवरबॉट स्थिति में है और इसका RSI 78.7 है. यह अपने सभी लॉन्‍गटर्म और शॉटटर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है. डिफेंस सेकटर के इस शेयर की कीमत 7 अप्रैल, 2025 को गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 1152 रुपये पर आ गई थी और 10 फरवरी, 2026 को रिकॉर्ड उच्च स्तर 3,686 रुपये पर पहुंच गई थी.

रेवेन्‍यू में शानदार इजाफा

ऑपरेशन से रेवेन्‍यू वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 59.3% बढ़कर रिकॉर्ड 278 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसी तिमाही में यह 174.5 करोड़ रुपये था.EBITDA में 92.5% की वृद्धि हुई और यह पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 33.3 करोड़ रुपये की तुलना में 64.0 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 117.3% बढ़कर 34.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में यह 16.0 करोड़ रुपये था. एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्‍टर और प्रमोटर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि ऑपरेशन क्षमता और उत्‍पादन में बदलाव के कारण आने वाली तिमाह‍ियों में मार्जिन में सुधार की उम्‍मीद है.

शेयर को लेकर बड़ा टारगेट

मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म इस शेयर को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है और उसने इसका प्राइस टारगेट 3,900 रुपये रखा है. ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि क्लीन एनर्जी (फ्यूल सेल्स), ए एंड डी, न्यूक्लियर सेक्टर, प्रोडक्ट्स और अन्य क्षेत्रों में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के चलते दिसंबर 2025 तक हमारे पास 2,400 करोड़ रुपये का मजबूत ऑर्डर बुक है. साथ ही, सभी सेगमेंट में नए कस्‍टमर्स के लिए पहले उत्पादों का पूरा होना और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होना भी आगे की रैली को गति देगा. हमें उम्मीद है कि इससे मजबूत वृद्धि होगी और ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मार्जिन में विस्तार होगा.

(नोट - यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले योग्‍य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)



